Führungswechsel in der Ortsunion

Bernd Hugenroth hat den Führungsstab an seinen Nachfolger Dietmar Große Vogelsang übergeben. Der 43-Jährige ist bereits seit 2004 im Vorstand der Ortsunion aktiv und möchte in Westbevern zukünftig gerne „die Dinge voran bringen“.

Zwölf Jahre hat Bernd Hugenroth die CDU-Ortsunion Westbevern mit viel Engagement, Weitblick und als Teamplayer geführt, viele Dinge im Beverdorf mit angestoßen und neue Ideen eingebracht. Mit dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes endete am Donnerstagabend anlässlich der Mitgliederversammlung seine Amtszeit. „Ich habe den Vorsitz gerne wahrgenommen. Es war eine abwechslungsreiche Zeit. Wir haben jetzt junge Kandidaten. Gern begleite ich die CDU in der Funktion als Kreistagsmitglied“, so Hugenroth unter dem Beifall der Anwesenden, die sich auf dem Hof Wördemann zur Weichenstellung versammelt hatten.

„Ich habe einen guten Nachfolger“, bezog sich Hugenroth gleich auf Dietmar Große Vogelsang, der nach einstimmiger Wahl neuer „Chef“ der CDU-Ortsunion ist. Der 43-Jährige (seit 2004 im Vorstand) machte gleich seine Ziele deutlich: „Ich will für Westbevern arbeiten, Dinge voranbringen.“ Ebenfalls möchte er die Mitgliederzahl steigern.

In seinem letzten Rechenschaftsbericht als Vorsitzender blickte Hugenroth auf Vorstandssitzungen und die letzte Mitgliederversammlung. Während der vergangenen 18 Monate reduzierte sich die Arbeit aufgrund von Corona auf die Unterstützung der Ratsmitglieder. Die wesentlichen Themen dabei: Baugebiete in Westbevern – ein Anliegen der CDU um bezahlbare Bauplätze und Mietwohnraum zu schaffen. Beispielhaft wurden das Baugebiet „Große Lembeck“ und „Lütke Esch“ genannt, das 2013 von der CDU initiiert wurde. Ein weiteres Dauerthema: die Anpassung der Kitaplätze und der Grundschulkapazitäten an den Bedarf. „Hier dürfen wir feststellen, dass die Kitaplätze nun in ausreichender Zahl vorgehalten werden. Und die Grundschule ist die modernste in Telgte.“

Lösungsansätze in der Infrastruktur

„Die Erarbeitung von Lösungsansätzen im Bereich der Infrastruktur, insbesondere im Einzelhandel, haben wir intensiv mit den Ratsmitgliedern diskutiert und Dietmar Große Vogelsang und Josef Strotmeier haben in der gemeinsamen Arbeitsgruppe von der Verwaltung und von allen Ratsparteien mitgearbeitet“, berichtete Hugenroth. Die Verkehrssituation im Dorf sei stets ein Thema, das im Rahmen der Versammlung auch mit dem Bundestagskandidaten Henning Rehbaum beleuchtet wurde. Regen Kontakt gebe es auch zu Daniel Hagemeier. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 zeigte sich Hugenroth froh, weiterhin drei Ratsmitglieder aus Westbevern zu haben. Einen Dank richtete er an Michael Gerbert und an Wilhelm Westbrink, der 2020 als Vertreter im Rat eingesprungen war.

Unter der Leitung von Henning Rehbaum folgten die anstehenden Wahlen. Ein einstimmiges Votum von den Versammelten gab es für Andre Schulze Hobbeling (zweiter Vorsitzender), Wilhelm Westbrink (Schriftführer) und Michael Gerbert (Kassierer). Als Beisitzer wurden Ulrich Schindler-Cloppenburg, Bernd Hugenroth, Josef Strotmeier, Kerstin Cohaus-Terfloth und Michel Gerbert gewählt, der gleichzeitig auch Mitgliederbeauftragter ist. Neue Kassenprüfer sind Christiane Wördemann und Norbert Weiligmann. Mit einem Präsent und viel Lob für ihre engagierte Arbeit im Vorstand wurden Christiane Wördemann nach über 30 Jahren, Bernd Hugenroth und Stefan Leuer verabschiedet.

Die CDU nahm zudem Ehrungen vor. Mehr dazu in der Montagsausgabe.