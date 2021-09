Fünf-Flüsse-Tourund viele Erlebnisse

Zum Gruppenfoto stellten sich die Teilnehmer der Mehrtages-Fahrradtour der Schachfreunde in Rheda-Wiedenbrück in der ehemaligen Gartenausstellung auf.

Die Schachfreunde waren mit dem Fahrrad unterwegs und legten dabei mehr als 200 Kilometer zurück.

Mit dem Zug ging es von Telgte nach Rheda-Wiedenbrück. Hier hatten die sieben Schachfreunde einen längeren Aufenthalt, weil das Wetter nicht mitspielte. Dies wurde mit einer Besichtigung von Schlosspark, Altstadt und der ehemaligen Gartenschau überbrückt. An der Ems entlang ging es nach Rietberg. Beeindruckt war man vom dortigen Rathaus. Weiter ging es durch das Steinhorster Becken mit dem gleichnamigen Naturschutzgebiet mit der Emsquerung.

Hinter dem Delbrück-Ostenland wurden die Radler von einem schweren Wolkenbruch überrascht. Am Boker-Heide-Kanal bei Sande und den Lippeseen sowie an der Pader vorbei erreichte die Gruppe Paderborn. Dort stand die Übernachtung in einem Exerzitien-Bildungshaus an. Eine kleine Stadtbesichtigung schloss sich an, die mit Schachspielen endete.

Am Samstag ging es zur Wewelsburg. Hier hatte man 2006 bereits übernachtet. Nach einer kurzen Verschnaufpause fuhr man an der Alme entlang bis Büren zur Proviantaufnahme. Es folgte ein langer und kräftezehrender Aufstieg zum Gipfel des Haarstrangs bei Hemmern auf über 370 Metern Höhe. In Rüthen stärkte sich die Gruppe mit einem Eis. Steil hinunter ging es danach Richtung Möhne die Räder erreichten teilweise mehr als 50 Stundenkilometer. Über alte Bahntrassen, die als Radwege ausgebaut sind, ging es nach Belecke. Hier gab es eine besondere Fahrradpanne. Einen Sattelbruch den man nach einer Stunde notdürftig repariert hatte.

Hier konnten die Telgter das Sauerland Einchecken und ein Abendessen rundeten den Tag ab. Am Sonntag ging es über eine ehemalige Bahntrasse mit Blick auf den Möhnesee, anschließend nach Soest. Dort gab es eine Stadtbesichtigung per Rad. Nach einer Stärkung ging es mit allen Teilnehmer zurück nach Telgte. Resümee: „Eine gelungene Radtour, die anstrengend war und alle beeindruckt hat, man konnte auch sagen, es war eine Fünf-Flüsse-Tour.

Alfred Kuhlenbäumer hatte das Ganze wieder einmal ausgearbeitet, zum bereits 21. Mal.