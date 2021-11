Fünfeinhalb Jahre für Überfall am Orkotten

Haftstrafen nach Drama am Flüchtlingswohnheim

Telgte/Münster

Urteil im Prozess um den Überfall in einem Flüchtlingswohnheim am Orkotten: Das Gericht war sich sicher, dass die Brüder aus Münster haben, einem marokkanischen Bewohner dessen Marihuana, mit dem er in der Unterkunft dealte, zu stehlen, um es selbst zu verkaufen.

-klm-