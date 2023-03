Für den gesunden Start in den Tag

Ein guter Start in den Tag ist wichtig für einen langen, oftmals anstrengenden Schultag. Wenn Kinder Hunger haben und mit knurrendem Magen zur Schule gehen, fehlen ihnen oft die nötige Energie und Konzentration, um einen langen Tag zu meistern. Was es an vielen münsterischen Schulen schon gibt, gibt es jetzt seit Anfang Februar auch an der Sekundarschule Telgte. In Anwesenheit der Schulsozialarbeit kann schon vor dem Schulalltag gemeinsam gegessen, geredet und gelacht werden, aber auch Probleme können aufgefangen werden.

Ab 7.15 Uhr gesundes Frühstück

Hier gibt es morgens ab 7.15 Uhr ein gesundes Frühstück, sprich: hauptsächlich vegetarische Bio-Produkte, Obst, Gemüse, Tee ohne Zucker. Auch Müsli soll es demnächst geben. Die Schule hat einen Kooperationsvertrag mit dem gemeinnützigen Verein „Früz“ (Frühstück zusammen) geschlossen. Die Telgter Rotarier unterstützen das Projekt finanziell aus einem Teil der Einnahmen von den Adventskalendern. Die Sekundarschule freut sich laut einer Pressemitteilung sehr über das Engagement der Rotarier. Diese Spenden kommen zu 100 Prozent bei den Kindern an.

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

In großer Runde trafen sich nun alle Beteiligten in der Schule. Von Seiten der Rotarier waren der Präsident Dr. Karl-Heinz Schnieder sowie Wieland Pieper und Dr. Dirk Paßmann zugegen, Tom Marczinkoski als Vertreter von „Früz“, Maria Bültel-Hilkmann als ehrenamtliche Helferin, der Schulleiter Steffen Möller und die Schulsozialarbeit, vertreten durch Juliane Wagner-van der Straten. Dank der Unterstützung der Telgter Rotarier könnte das Frühstücksangebot auf die ganze Woche ausgedehnt werden. Leider fehlen ehrenamtliche Mitarbeiter, was bedeutet, dass das Angebot im Moment nur auf Mittwoch beschränkt werden kann. Die Schule würde sich sehr über ein verbindliches ehrenamtliches Engagement freuen. Bei Interesse kann man sich bei der Schulsozialarbeit unter 0 25 04/73 42 22 oder per Mail unter Juliane.wagner@SZ-Telgte.de melden.

Patenschaft für ein „Frühstückskind“

Damit das erfolgreiche Projekt über eine gesicherte Arbeitsgrundlage verfügt, sucht „Früz“ weitere Privatpersonen oder Unternehmen, die eine Patenschaft für ein „Frühstückskind“ übernehmen. Das Patenschaftsmodell sieht einen Jahresbetrag von 120 Euro vor, von dem ein Kind ein ganzes Jahr lang täglich am gesunden Frühstück teilnehmen kann.