Für Herausforderungen gewappnet

Gerade Chöre können in diesen Zeiten von schwierigen Situationen ein Liedchen singen. Der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup indes sieht sich recht gut aufgestellt, was die anstehenden Aufgaben betrifft.

Im MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup wird wieder regelmäßig geprobt. In der Vorbereitung auf das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Kirche (19. Dezember) werden vier neue moderne Lieder einststudiert. Geplant ist auch die Untermalung der Messe und die Kranzniederlegung für die verstorbenen Mitglieder auf dem Friedhof am Totensonntag.

Es sind gerade für Vereine ausgesprochen schwierige Zeiten. Insbesondere Chöre können im wahrsten Sinne des Wortes ein Liedchen davon singen. Aber: „Wir sind personell bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Es gab nur wenige Einschnitte. Als Chor sind wir in allen Stimmen noch so besetzt, das wir uns den gesanglichen Herausforderungen stellen können“, sagt Vereinsvorsitzender Stefan Krieft. Der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup probt seit einiger Zeit unter Leitung von Chorleiter Harald Berger wieder in gewohnter Form unter Einhaltung der Corona-Vorgaben donnerstags um 20 Uhr im Vereinslokal „Piesers Gasthaus“.

„Wir bereiten uns auf die kommenden Auftritte vor, werden dafür auch neue Lieder einstudieren“, so Krieft. Vier neue moderne Lieder sind es mit Blick auf das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“, das am 19. Dezember (Sonntag) um 17 Uhr in der Pfarrkirche in Westbevern stattfindet.

Totensonntag und Weihnachtsmarkt

Vor diesem Event, das ein Höhepunkt im Jahresprogramm des Männergesangvereins ist, steht aber zunächst noch die gesangliche Untermalung des Gottesdienstes am kommenden Totensonntag (21. November) in der Kirche. Dort und anschließend bei der Kranzniederlegung vor dem großen Kreuz auf dem Friedhof gedenkt der MGV seiner verstorbenen Mitglieder. Auch auf dem Friedhof wird der Chor ein Lied singen.

Am Chorgesang im MGV Interessierte erhalten Auskunft beim Vorsitzenden Stefan Krieft unter

88 684.