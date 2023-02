Für kommende Aufgaben gut gerüstet

Positiv gestimmt kann der MGV Eintracht Westbevern-Vadrup sich den kommenden Herausforderungen stellen. Die Weichen dazu wurden bei der Generalversammlung durch die einstimmige Wiederwahl der Vorstandsmitglieder gestellt. Mit 36 Sängern ist der MGV gut aufgestellt und verfügt über eine gesunde Basis, die das Singen in allen Stimmbereichen ermöglicht.

Vorbildliches Engagement

Vorsitzender Stefan Krieft stellte das Engagement der Sänger für den Verein heraus. Die Berichte aus den einzelnen Bereichen enthielten Daten und Fakten. Martin Sommer, stellvertretender Vorsitzender, stellte in seiner Statistik heraus, dass die ersten beiden Proben im Jahr 2023 mit 26 beziehungsweise 28 Sängern gut besucht wurden. Die Tendenz geht klar nach oben.

Solide Finanzen

Schriftführer Helmut Sommer gab einen Überblick über die Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2022, wobei das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ ein besonderes Highlight war. Das galt auch für den Projektchor. Kassenwart Karl-Josef Luttermann berichtete über eine gesunde und solide Finanzlage. Josef Weilke und Norbert Sommer bescheinigten ihm eine saubere Buchführung.

„ Ich bin immer mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. “ Harald Berger

Chorleiter Harald Berger hob hervor, dass die zurückliegenden Proben im Jahr 2022 trotz Corona und dadurch bedingt geringerer Teilnehmerzahl dennoch stets ein Fortschritt im Gesanglichen waren: „Ich bin immer mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Mich freut es besonders, dass sich neun neue Sänger in meiner zwölfjährigen Chorleiter-Tätigkeit dem MGV angeschlossen haben. Damit stimmt sich der Männergesangverein eindeutig gegen den negativen Trend im Chöre-Bereich. Ich mache die Arbeit mit Freude.“

„Sing mit uns“ heißt das Motto des MGV. Es ist ein Aufruf an alle am Chorgesang Interessierten, die sich der Gemeinschaft anschließen möchten. Die im Jahresprogramm verzeichneten Schnupper-Chorproben bieten eine Einstiegsmöglichkeit.

In Ämtern bestätigt

Die Wahlen wurden in Windeseile vollzogen. Martin Sommer (stellvertretender Vorsitzender), Karl-Josef Luttermann (Kassenwart), Matthias Essing (Notenwart) sowie Werner Brungert, Josef Weilke und Ralf Lührenbaum (Mitglieder im Vergnügungsausschuss) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Jost Henkel ist der neue Kassenprüfer.

Highlight im Veranstaltungsprogramm des MGV für 2023 ist das sechste „Open Air mit Flair“-Konzert am 18. Juni auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup. Auf diesen und die weiteren bereits fest terminierten Auftritte wird sich der Chor intensiv vorbereiten. Die Pättkesfahrt der Sänger am 6. Mai und weitere lockere Zusammenkünfte dienen der Förderung der Gemeinschaft.