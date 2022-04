„Furzipups, der Knatterdrache“ weckt die Lust am Lesen

14 Vorschulkinder erwarben den Büchereiführerschein. An vier Terminen lernten die Kinder in den vergangenen Monaten die Bücherei kennen.

Singend kamen 14 Vorschulkinder der Kita St. Christophorus in die Bücherei. Das Bücherlied ist ihnen inzwischen längst vertraut. Doch nun wurde es von Ulla Keuper durch eine neue Strophe ergänzt: „Heute ist der letzte Tag mit unserem Fridolin, wollt ihr ihn später wiedersehen, kommt doch gerne hierhin.“ An vier Terminen lernten die Kinder die Bücherei kennen – und mit ihr das Maskottchen Fridolin. Nun gab es zur Belohnung den Büchereiführerschein.

Dafür mussten sie aber noch eine Hürde meistern. „Ja, Euren Büchereiführerschein bekommt ihr nicht geschenkt“, meinte Ulla Keuper augenzwinkernd. „Dafür müsst ihr eine ganze Menge wissen.“ Und dann stellte sie Fragen zu allem, was die Kinder kennengelernt hatten. Selbst wenn die jungen Leseratten bei der Büchereiführerscheinprüfung manche Kenntnisse unter Beweis stellen mussten, so stand doch der Spaß mit dem Buch und an den Aktivitäten im Vordergrund.

Ulla Keuper freute sich jedes Mal über die Begeisterung der Kinder, und auch deren Lernfähigkeit überraschte sie. Die Erzieherinnen der Kita gaben Ulla Keuper mitunter Tipps, unter welches Thema das jeweilige Treffen gestellt werden könnte. So lernten die Kinder im Rahmen ihres Kita- Zirkusprojektes das Buch „Die dumme Augustine“ kennen.

Im Rahmen der erzieherischen Arbeit der Kindertagesstätte ist die Aktion um den Büchereinführerschein eine große Bereicherung. Neben manchem Wissenswerten lernen die Vorschulkinder, zuzuhören, sich auszudrücken und erweitern oft ihren Wortschatz.

Zur Belohnung gab es nach der Prüfung noch die Geschichte „Furzipups, der Knatterdrache“, vom Drachen, dem das Feuerspucken nicht gelingen wollte.