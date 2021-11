Fußgängerin schwer verletzt

Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Westbeverner Straße/Emstor/Ostbeverner Straße/Einener Straße schwer verletzt. Ein 37-Jähriger bog mit einem Lkw von der Westbeverner Straße auf das Emstor ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte eine 17-Jährige aus Telgte die Straße fast überquert, als sie von dem Fahrzeug des Telgters erfasst wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Lkw-Fahrer und Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Schwerverletzte, die von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, heißt im Polizeibericht weiter.