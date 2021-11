Gänsebraten sprengt Freundschaft

Das Thekentheater in Westbevern begeisterte bei gleich mehreren Aufführungen die Zuschauer. Die bissige Komödie mit dem Titel „Gänsebraten“ hatte es in sich, und die Schauspieler überzeugten.

2,7 Kilo reichen, um eine seit Jahren gute Freundschaft zu sprengen und aus einem gemütlichen Weihnachtsabend mit einem unverzichtbaren Ritual zumindest ein (Wort-)Massaker zwischen Veganern und Nicht-Veganern zu machen.

Das Thekentheater-Team begeisterte am Wochenende bei gleich mehreren Veranstaltungen die Zuschauer. Denn Cindy Laukötter, Maren Rösmann und Karin Anhalt verstanden es unter der Regie von Kiki Gaß perfekt, die bissige Komödie mit dem Titel „Gänseschmaus“ aus der Feder von Thomas Rau auf die Bühne oder besser in den familiären Saal des Gasthauses Pieser zu bringen.

Die temporeiche Weihnachtskomödie sorgte für manche Überraschung und vor allem für viele Lacher. Denn statt des seit Jahren bei den drei Freundinnen traditionellen Gänsebratens tischte die teils wunderbar überzeichnend spielende Maren Rösmann als Franziska einen veganen Braten auf.

Und es passiert das, was wahrscheinlich in vielen Familien und an vielen Weihnachtstischen so passieren würde. Es entwickelte sich vor allem zwischen der zur „Veganer-Sekte“ übergetretenen Franziska und der sichtlich verärgerten und bekennenden „Fleisch-Fresserin“ Natalie (Karin Anhalt) ein Streit, der bald so eskaliert, dass die jahrelange Freundschaft auf der Kippe steht. Letztere ging in ihrer Rolle absolut auf, kam sehr überzeugend rüber.

Auch die sehr authentisch spielende Manu (Cindy Laukötter) konnte den Bruch an Weihnachten mit ihren „Wunderschön-Tiraden“ und vermittelnden Worten nicht kitten. Es kam, wie es kommen musste, aus dem Festessen wurde ein Desaster.

Und lautstark schimpfte Natalie unter anderem: „Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich von Blättern lebe, dann hätte er mir einen Pansen gegeben“. Oder in Richtung ihrer vormals besten Freundin: „Leute, die für alles offen sind, sind nicht ganz dicht.“

Doch die wirtschaftlich erfolgreiche und von sich – bis auf ihr Liebesleben – absolut überzeugte Franziska fuhr wortreich und lautstark ebenfalls schwere Geschütze auf, um ihre Überzeugung zu vertreten.

Kurzum: Es kam zu Eklat – der am Ende darin endete, dass alle drei Protagonisten erkannten, dass eigentlich sie „die dummen Gänse des Abends“ sind. Mit der Weihnachtsbraten-Tradition haben sie gebrochen, um direkt eine neue aufleben zu lassen, die von gemeinsamen Urlauben – es bleibt also spannend.

Fazit: Wunderbar überlegt, mit ganz wenige Requisiten wunderbar in Szene gesetzt und wunderbar gespielt. Und eines steht auch fest: Das Thekentheater hat eigentlich eine große Bühne verdient, aber gerade das familiäre im Saal hatte etwas Besonderes.

Genau das wurde unter anderem in der Pause deutlich: Die Thekentheater-Betreiber Jörg Kracht und Katrin Jäger sorgten für eine besondere Überraschung, als es parallel zum „Kalten Hund“, der im Stück als Dessert serviert wurde, für jeden Gast ebenfalls ein Stück gab. Auch das unterstrich den familiären Charakter.