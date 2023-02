Gänsehaut pur in der Manege

Eine Woche voller Zirkustage, schon Tage vorher hallte es in den Fluren der Brüder-Grimm-Schule: „Der Zirkus kommt, der Zirkus kommt.“ Und nicht irgendein Zirkus − nein, ein „Circus for Kids“ zum Mitmachen, in dem die Kinder nicht zuschauen, sondern die Stars in der Manege sind: der Circus Rondel. „Das Zirkusfeeling live zu erleben, sich tatsächlich in einen Clown oder Artisten zu verwandeln und dabei natürlich jede Menge Spaß zu haben, das war das Ziel dieser Zirkuswoche, das der Circus Rondel ermöglichte“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Trapezkünstler leisteten Unfassbares. Foto: Brüder-Grimm-Schule

Los ging es mit dem Aufbau des riesigen Zirkuszeltes, an dem die Eltern der Schüler, die Kinder selbst und die Lehrkräfte am Sonntag zuvor gemeinsam mit dem Zirkusteam tatkräftig beteiligt waren. Das Zelt musste errichtet und die Bestuhlung für 500 Zuschauer geschaffen werden.

Auch die Clowns überzeugten ihr Publikum. Foto: Brüder-Grimm-Schule

Und dann konnte es losgehen: Nachdem sich die Kinder den neun Gruppen Clowns, Piraten, alte Akrobaten, Artistinnen, Trapez, Feuerteufel, Taubendressur, Trampolin und Jonglage zugeordnet hatten, probte das Team des Circus Rondel mit den Jungen und Mädchen für die drei großen Shows.

„Unsere Betreuung und unsere Aufmerksamkeit geben den Kindern ein gutes Gefühl und wecken ihre Bereitschaft, sich jeder Herausforderung zu stellen“, so Zirkusdirektor René Ortmann, der mit seinem Vater Stephan, seiner Mutter Ursula und seinen Brüdern das Familienunternehmen lenkt. Seit 1994 reist der Circus durch die Schulen, geht auf jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten ein und lässt „am Ende Mama und Papa, Oma und Opa staunen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In den Shows zeigten die Brüder-Grimm-Schüler, was sie in der kurzen Zeit gelernt hatten und wuchsen dabei über sich hinaus. Mit strahlenden Augen saßen die Trapezkünstler direkt unter der Zirkuskuppel, hielten sich mit nur einer Hand am schwingenden Holm fest oder vollführten sogar kleine Kletterkunststücke, während das Trapez schaukelte.

Die Zuschauer waren begeistert über das, was ihnen die Schüler präsentierten. Foto: Brüder-Grimm-Schule

Die Trampolinspringer sprangen über Feuer, während die Feuerteufel den brennenden Stab über die Arme gleiten ließen oder über Glasscherben spazierten. Seelenruhig ließen die Taubendresseure die Vögel über Leitern laufen, und die alten Akrobaten führten spektakuläre Tricks vor.

„Ich bin schwer beeindruckt, was René und sein Team aus den Kindern herausgekitzelt haben“, lobte die Schulleiterin der Brüder-Grimm-Schule, Sabine Senkbeil, das Ergebnis. „In den jahrgangsgemischten Gruppen ist ein lebendiges Miteinander entstanden. Wir alle sind – auch durch das Engagement der Eltern und des Fördervereins – eine große Zirkusfamilie geworden. Und die Shows als Abschluss waren Gänsehautmomente.“