„Gänseschmaus“ mit einem Jahr Verspätung genießen

Im vergangenen Jahr mussten einige Aufführungen des Thekentheaters wegen der angespannten Corona-Lage ausfallen. Jetzt stehen die lang ersehnten Nachholtermine für die fünf ausstehenden Vorstellungen fest. Der „Gänseschmaus“ wird in der letzten Oktoberwoche an mehreren Tagen bei Piesers aufgeführt. Alle, die seinerzeit Tickets erworben haben, können sie jetzt einlösen. Es gilt: Der Wochentag bleibt derselbe, aber Datum und Jahr haben sich geändert.

Und so funktioniert es: Die Karten für Mittwoch (10. November 2021) sind jetzt gültig am Mittwoch (26. Oktober 2022), die Tickets von Donnerstag (12. November) nun am Donnerstag (27. Oktober 2022), die vom Samstagnachmittag (14. November 2021) am Samstagnachmittag (29. Oktober 2022) und die vom Samstagabend (14. November 2021) jetzt am Samstagabend (29. Oktober 2022).

Die Abendvorstellungen beginnen um 19.30 Uhr, die Nachmittagsaufführungen um 15.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher.

In dem Drei-Frauen-Stück dreht sich alles um Freundschaft und einen besonderen Gänsebraten, der diese auf eine harte – und lustige – Bewährungsprobe stellt. Die Premiere war im November vor einem Jahr vom Publikum gefeiert worden. Umso trauriger war es, dass die restlichen Vorstellungen ausfallen mussten. Doch jetzt geht’s wieder los.

Die drei Schauspielerinnen um Regisseurin Kiki Gaß proben derzeit in der Aula der alten Grundschule. Cindy Laukötter hätte gerne wieder mitgespielt, doch aus terminlichen Gründen klappt es in diesem Jahr nicht. Dafür ist Britta Lienemann eingesprungen, die nun fleißig den sehr umfangreichen Text büffeln muss.

Außerdem dabei: Maren Rösmann und Karin Anhalt, deren Wortgefechte so richtig Spaß machen und die für ordentlich Zündstoff in dem Freundinnen-Trio sorgen.

Wer an den genannten Terminen nicht kann oder seine Karten zum Verkauf oder Tausch zur Verfügung stellen möchte, kann sich per Mail an Kiki Gaß wenden: gass.kirsten@googlemail.com.