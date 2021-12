Faszination Literatur: Bereits zum dritten Mal trafen sich die Vorschulkinder der Sternentaler-Gruppe des Awo-Familienzentrums in Westbevern-Vadrup, um sich über die Bücherei und ihre Angebote zu informieren. Die Kinder möchten nämlich bald den Büchereiführerschein für Kinder machen.

„Und den gibt es nicht geschenkt“, sagt Ursula Keuper. Zusammen mit Irmgard Beuing betreut sie die Aktion „Ich bin bib(liotheks)-fit“. Beide freuten sich, als Ulrike Borg, die Erzieherin der Gruppe, am Anfang des Kindergartenjahres anfragte, ob ihre Vorschulkinder in diesem Jahr den Bücherführerschein machen könnten. Dabei erzählte sie, dass demnächst das Thema „Streiten und Versöhnen“ in der Kita auf dem Plan steht.

Ursula Keuper lässt sich bei der Vorbereitung gerne auf die Themen der Kindertagesstätte ein: „Daraus entwickeln sich oft neue und tolle Ideen.“ In diesem Fall lernten die Kinder die Geschichte „Blauland“ von Tina Rau kennen.

Da das Bilderbuch zu dieser Erzählung vergriffen ist, gestalteten die Kinder eigene Bilder. Die Erzieherin fotografierte sie, und nun bekam die Sternentalergruppe ihr eigenes ganz persönliches Bilderbuch vom „Blauland“ geschenkt. Da war die Freude riesengroß.

Auch beim Thema „Tiere“ mussten die Kinder sowohl ihre Konzentrationsfähigkeit als auch ihr Wissen unter Beweis stellen. Sie erfuhren, was der Eisbär „Nanuk“ in Grönland Spannendes erlebt hat. Anschließend ordneten sie die Tiere der Arktis ihrer Umwelt zu und auch über die heimischen Tiere wurde ein Plakat erstellt. „Da bin ich immer wieder überrascht, was die Kinder alles mitbekommen“, staunt Beuing.

„Aktuell gibt es viele neue Bücher – auch zum Thema Tiere. In den letzten Tagen wurden mehr als 90 Bücher neu eingestellt, davon circa 70 Vorlese-, Lese- und Sachbücher für Kinder“, erzählt die Leiterin der Bücherei, Irmgard Pelster. „Da freuen wir uns sehr über große und kleine Besucher. Und für die Kleinen gibt es vor Weihnachten noch eine Überraschung.“

Am Sonntag ist die Bücherei von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Bücherei befindet sich im Pfarrheim in Westbevern-Dorf.