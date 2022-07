Ganzes Heft voll Unterhaltung

Der städtische Kulturspiegel ist sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form erschienen.

Das Programm ist da: Ab sofort können alle Interessierten wieder im städtischen Kulturspiegel blättern und das vielfältige Angebot sondieren. „Er steckt wieder voller Musik, Comedy und Kabarett“, freut sich Simone Thieringer von „Tourismus & Kultur“ über die Mischung.

Unter den Künstlerinnen und Künstlern, die in der kommenden Saison nach Telgte kommen werden, finden sich wieder viele bekannte Namen: So tritt Atze Schröder am 27. August auf der Planwiese auf, Ingo Appelt kommt am 24. September als „Staats-Trainer“ ins Bürgerhaus, Sissi Perlinger wird am 29. September auf unterhaltsame Art klären, „Worum es wirklich geht“. Und Guido Cantz zeigt am 9. Dezember „Das Volle Programm“. Diese drei Acts wurden zum Teil bereits in der vergangenen Saison angekündigt. Für alle gibt es schon jetzt Karten, werben die Verantwortlichen bei der Stadt.

Doch es gibt auch neue Künstler und Formate: Das Maskentheater von Michael Aufenfehn wird am 22. Oktober für ganz außergewöhnliche optische Momente sorgen, das Duo Mimikry liefert mit seiner feinsten Visual Comedy am 25. November viel fürs Auge.

Gedankenleser Thorsten Havener wird die Zuschauer mit seiner Show am 18. März ins Unterbewusste entführen, während Kabarettisten wie Anne Folger, Fatih Civikkollu, Vince Ebert, Thilo Seibel, Simone Solga, Lars Hohlfeld und Co., Martina Brandl, Onkel Fisch und Carsten Höfer ganz auf den wachen Verstand des Publikums setzen.

Auch musikalisch ist das Programm wieder sehr vielseitig: Vom Schlagerevent auf der Planwiese am 26. August über verschiedene Kammerkonzerte der Kulturfreunde, Klavierkabarett des Geschwister-Duos Ass-Dur (5. November), Musikkabarett von Michael Sens (10. November), einem Auftritt der in Ostbevern gegründeten Soulfamily (12. November) über das A-Capella-Konzert der Dezibelles (22. April) bis hin zum 20er-Jahre-Sound der Dresdner Salon-Damen (28. Januar) oder den Swing-Rhythmen von Denis Wittberg und seiner Band „ist eigentlich für jeden etwas dabei“, ist sich das Team um Simone Thieringer sicher

Auch wird wieder beim Kneipenquiz gerätselt, und das VHS-Fotoforum hat auch wieder Shows für das Telgter Publikum vorbereitet, Manne Spitzer liest Telgter Geschichten, und das Theater Ex Libris bringt ein Live-Hörspiel zu Ohr.

Der Kulturspiegel ist als vereinfachte Druckversion in der Tourist-Info in der Kapellenstraße erhältlich, ausführlicher ist er in digitaler Form auf der städtischen Internetseite einzusehen.

„Da sich immer wieder Änderungen ergeben können, werden Interessierte gebeten, sich vor Beginn der Veranstaltung auf der Homepage (www.telgte.de) über mögliche Neuerungen zu informieren“, betont die Kulturverantwortliche aufgrund der Erfahrungen mit Verlegungen in der Corona-Pandemie.

Die Saison beginnt im September und endet im Juni kommenden Jahres. Der Ticket-Vorverkauf über reservix.de startet am 3. September um 9 Uhr. Abonnenten erhalten die Informationen vorab. Die Kartenvorverkäufe für Veranstaltungen, die aus dem Vorjahr coronabedingt verschoben wurden, laufen bereits.