Garten als Quell der Inspiration

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Guten liegt so nah: Auf seiner Inspirations-Suche für neue Kunstwerke muss Dr. Rolf Braun gar nicht weit reisen. Ein Schritt aus der eigenen Tür reicht aus.

Vielfältig interessiert war Dr. Rolf Braun schon immer. Neben vor allem der lokalen Geschichte, Gedichten und verschiedenen Aspekten der Theologie begeistert den ehemaligen Lehrer die Kunst bereits von Kindesbeinen an. Zahllose Bilder – zum Teil mit einem religiösen Hintergrund – sowie Malereien aus diversen Urlauben schmücken das Haus des Telgters.

Doch Kunst in Corona-Zeiten, wie lässt sich das vereinen? Da große Reisen nicht möglich waren, besann sich der Telgter auf das Motto: „Das Gute liegt oft vor der eigenen Haustür.“

Kamera statt Pinsel und Farbe

In diesem Fall musste er wirklich nicht weit gehen, denn einerseits der eigene Garten, andererseits ein Brunnen darin waren für Rolf Braun Inspiration für seine neusten Werke. Allerdings griff er dabei nicht zu Pinsel und Farbe, sondern vielmehr zur Kamera. Denn der Telgter hielt fast alles, was in seinem Garten blüht, wächst und gedeiht, aber auch, was dort fliegt oder krabbelt, im Bild fest.

„Das waren spannende Zeiten“, erinnert sich der ehemalige Lehrer. „Denn bei einer so intensiven Beschäftigung mit einem sehr überschaubaren Bereich und einem Thema fallen einem viele Dinge erst auf, die sonst im Alltag schnell untergehen“, erzählt er. Herausgekommen sind umfangreiche, mehrteilige Bildband-Serien, die er Frühling, Sommer, Herbst und Winter getitelt hat, und die oft weniger einen Überblick über das Wachsen und Gedeihen während der Jahreszeiten darstellen, sondern vielmehr oft Bekanntes in einer ungewöhnlichen Perspektive zeigen.

Algen auf der Wasseroberfläche

Ganz abstrakt wiederum geht es bei einer weiteren Bildband-Serie zu, die Rolf Braun ebenfalls im heimischen Garten erstellt hat – seine sogenannten Brunnen-Bilder. Denn bei der intensiven Beschäftigung mit seinem Garten fiel dem Telgter auf, dass etwa die Algen auf der Wasseroberfläche teils mehrfach täglich – bedingt durch äußere Einflüsse wie Wind oder Tageslichtveränderungen – in anderen abstrakten Formen erscheinen. Mit Hilfe von Nahaufnahmen hielt Rolf Braun die Strukturen fest. Teilweise half er nach, indem er beispielsweise mit einem Ast­stück die Oberfläche berührte und neue Formen und Verläufe schuf. „Es war wirklich faszinierend zu sehen, wie sich die Strukturen änderten und zum Teil viel Raum für Interpretationen ließen“, sagt der Künstler.

Auch seine Brunnenbilder sind zu einer Serie geworden. Die Idee dabei: Maximal 50 Stück wird es jeweils – streng limitiert – geben. Wer Interesse an den Werken hat, der kann sich diese vom 7. bis 18. April während der Öffnungszeiten in der Stadtbücherei anschauen und sich bei Interesse ein limitiertes Exemplar beim Künstler sichern.