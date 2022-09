Gas und Strom werden ab November deutlich teurer

Das war abzusehen: Nun müssen auch die Telgter Kunden der Stadtwerke Ostmünsterland für Strom und Erdgas tiefer in die Tasche greifen. Wir das Unternehmen am Dienstagmittag mitteilte, mache es die „außergewöhnliche Marktsituation“ notwendig, die entsprechenden Preise zum 1. November weiter zu erhöhen.

„Uns ist bewusst, dass die Kundinnen und Kunden derzeit auch in anderen Lebensbereichen deutliche Preissteigerungen erfahren und diese Energiepreiserhöhung eine enorme finanzielle Belastung darstellt. Dennoch ist es für uns nicht möglich, unsere derzeitigen Preise beizubehalten. Grund dafür sind die massiv erhöhten Kosten am Energiemarkt“, erläutert Stefan Werner, Fachbereichsleiter für Handel und Vertrieb der Stadtwerke.

Konnten die Stadtwerke Ostmünsterland nach eigener Aussage kurzfristige Kostenschwankungen in einem bestimmten Rahmen in der Vergangenheit für ihre Bestandskunden noch abfangen, „lassen sich Steigerungen in der Größenordnung, wie sie derzeit den Markt beherrschen, jedoch nicht mehr ausgleichen“. Die Preisanpassungen bewegten sich dabei im aktuellen Marktumfeld.

Und was bedeutet das konkret? Exemplarisch ergeben sich nach Angaben der Stadtwerke für das Produkt Gas trotz der Mehrwertsteuersenkung von 19 auf sieben Prozent für Gaslieferungen ab 1. Oktober 2022 bei einem beispielhaften Verbrauch von 15 000 Kilowattstunden pro Jahr für den Kunden monatliche Mehrkosten in Höhe von 80,50 Euro beziehungsweise 966 Euro (brutto) im Jahr.

Die Stadtwerke werden in den nächsten Tagen ihre Kundinnen und Kunden schriftlich über die neuen Preise informieren. Die Stadtwerke empfehlen dringend, frühzeitig Abschläge anzupassen, um erhöhte Nachzahlungen mit der nächsten Jahresrechnung zu vermeiden. Diese Änderung kann über das Online-Kundencenter unter www.so.de/kundenservice erfolgen.