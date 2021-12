Musterhaushalt in Telgte muss 22 Euro jährlich mehr bezahlen

Thomas Taugs, Geschäftsführer des Abwasserbetriebes TEO, und sein Team haben mit spitzem Bleistift nachgerechnet. 22 Euro mehr im Jahr wird der Musterhaushalt 2022 für die Abwasserbeseitigung aufbringen müssen. Denn mit dem Jahreswechsel wird die Gebühr pro Kubikmeter Schmutzwasser von aktuell noch 2,50 auf dann 2,57 Euro steigen. Teurer wird auch die Niederschlagswassergebühr, die pro Quadratmeter versiegelter Fläche fällig wird. Statt bislang 70 Cent pro Quadratmeter werden dann nämlich 76 Cent fällig.

Und da besagter Musterhaushalt, den übrigens auch der Bund der Steuerzahler in seinen Beispielrechnungen verwendet, 200 Kubikmeter Schmutzwasser im Jahr Richtung Kläranlage leitet und zudem auf seinem Grundstück über 130 Quadratmeter versiegelte Flächen verfügt, kommt besagter Mehrbetrag von 22 Euro im Jahr zustande. Unterm Strich muss dieser Musterhaushalt im kommenden Jahr insgesamt 613 Euro für die Abwasserentsorgung bezahlen, wenn er mit seinem Grundstück auf Telgter Gebiet liegt. In Everswinkel, auch dort werden die Gebühren erhöht, werden bei diesem Zahlenbeispiel 604 Euro fällig, in Ostbevern 649 Euro. Keine Gebührenveränderung gibt es übrigens für den Bereich Beelen.

An der Gebührenerhöhung geht kein Weg mehr vorbei. „Mit dem Beschluss der Trägerkommunen des interkommunalen Abwasserbetriebes wurden der Wirtschaftsplan und die Gebührensätze festgelegt“, sagt Thomas Taugs. Der Geschäftsführer erläutert in diesem Zusammenhang weitere Zahlen: In der sogenannten Erfolgsrechnung wird ein Umsatz für das Jahr 2022 in Höhe von 10,67 Millionen Euro erwartet. Bei einem prognostizierten Aufwand von 10,06 Millionen Euro ergibt sich – so sich das Jahr wie geplant entwickelt – ein Jahresgewinn in den Sparten Telgte (396 000 Euro) und Ostbevern (210 000 Euro).

Im Vermögens- und Investitionsplan sind Ausgaben in Höhe von 35,85 Millionen Euro ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei nach Angaben des Abwasserbetriebes um „Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur und zur Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten“. Unterirdisch, das betrifft die Kanalisation, stehen im kommenden Jahr Maßnahmen im Gesamtvolumen von rund 21 Millionen Euro an.

Im Bereich der Kläranlagen sollen 3,21 Millionen Euro investiert werden. Für die Pumpstationen, Regenbauwerke und Druckrohrleitungen sind dann noch einmal weitere 5,80 Millionen Euro vorgesehen. Für die Verwaltung und die Erledigung der verschiedenen Aufgaben in diesem Bereich stehen laut Wirtschaftsplan 720 000 Euro zur Verfügung.

Sowohl im kreisweiten Vergleich als auch bei einem Blick auf die Landeszahlen liegt der Abwasserbetrieb TEO über dem Durchschnitt. Die durchschnittliche Gebührenbelastung für besagten Musterhaushalt im Kreis Warendorf 2022 beträgt 635 Euro. Insgesamt lag in den Kommunen Nordrhein-Westfalens im Jahr 2021 laut dem Bund der Steuerzahler die durchschnittliche Gebührenbelastung bei rund 737 Euro pro Jahr.

Einen Tipp haben die Verantwortlichen noch: „Infolge der Anpassungen bei den Gebühren empfiehlt es sich, die persönlichen Abschläge zu überprüfen.