„Gefahr eines Atomkrieges halte ich nicht für gegeben“

Dr. Rüdiger Robert kennt sich aus in Russland und der Ukraine. In einem Interview gibt der Politikwissenschaftler Einblicke in seine Gedanken zum russischen Angriffskrieg.

Dr. Rüdiger Robert hatte in seinem Berufsleben viele Berührungspunkte mit Russland beziehungsweise mit der ehemaligen Sowjetunion. Besuche in Moskau gehörten dazu.

Dr. Rüdiger Robert war von 1970 bis 2010 zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter und später Professor im Fachbereich Politikwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. In dieser Zeit hatte er eine Reihe von Berührungspunkten mit Russland, aber auch mit der Ukraine und mit Kasachstan. WN-Redakteur Stefan Flockert sprach mit den 77-jährigen Telgter über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.