Am Bahnübergang an der Kreuzung Warendorfer Straße/K 50n ist es wegen der Schaltung der Ampel immer mal wieder zu brenzligen Situationen gekommen. Durch ein Software-Update wurde das Problem behoben.

Neue Ampelschaltung an der Kreuzung Warendorfer Straße/K 50n

Am neuen Bahnübergang an der Kreuzung Warendorfer Straße/K 50n ist jetzt ein Gefahrenpunkt beseitigt worden. So mancher Radfahrer und Fußgänger hat dort ordentlich gebibbert, als ein Zug anrollte und es nicht ganz einfach war, den Gleisbereich rechtzeitig mit Sack und Pack zu räumen.