Gegen den Bundestrend sehr erfolgreich

Die DLRG Telgte hat sich in Corona-Zeiten in mehrfacher Hinsicht erfolgreich gegen den Trend gestemmt. Denn während bundesweit Einbrüche von bis zu 70 Prozent beispielsweise im Bereich der Ausbildung zu verzeichnen waren, konnte Thomas Schwaack, Leiter Schwimmen, nicht nur verkünden, dass die Zahlen konstant sind und weiterhin auf einem sehr hohen Niveau liegen, trotz der Pandemieeinschränkungen.

Auch in etlichen anderen Bereichen hatte die Ortsgruppe Telgte – das stellte der Vorsitzende Franz-Josef Kretzer anlässlich der Mitgliederversammlung heraus – allen Grund zur Freude: Ein neues Einsatzfahrzeug konnte angeschafft und in Betrieb genommen werden, zudem ein neues Boot.

Außerdem wurde unter der Leitung von Rainer Banse in Kooperation mit Holger Tippkötter das in die Jahre gekommene Bootshaus in den Emsauen umgebaut. Es bietet nun zahlreiche erweiterte Nutzungsmöglichkeiten, unter anderem im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Mehr als 40 000 Euro hat das Projekt gekostet, das mit 90 Prozent im Rahmen der „Modernen Sportstättenförderung“ des Landes bezuschusst wurde.

Einen Wechsel gab es vor der Mitgliederversammlung im Bereich der Jugend: William Klaffke und Leon Scheffler hörten als Jugendleiter auf. Silke Eggersmann und Maya Wigger übernahmen ihre Funktionen.

Weiterhin auf einem hohen Niveau, das bestätigte die Bezirksvorsitzende Sabine Lillmanntöns den Telgter Lebensrettern, sind auch die Mitgliederzahlen. Aktuell hat die Ortsgruppe nach Angaben von Erich Scheffler rund 640 Mitglieder, davon sind fast 50 Prozent Jugendliche. Sein Bruder Richard Scheffler hatte wiederum eine gute Kassenlage vermelden können.

Gut aufgestellt ist auch der Bereich Einsatz unter anderem durch die Neuanschaffungen, das machte Leon Scheffler, Leiter Einsatz, in seinem Bericht deutlich.

Knapp 700 Stunden waren rund 50 Rettungsschwimmer in der gerade abgelaufenen Saison im Waldschwimmbad zur Unterstützung der Hauptamtlichen im Einsatz.

Überhaupt, das hatte der DLRG-Vorsitzende Franz-Josef Kretzer herausgestellt, funktioniere die Zusammenarbeit zwischen Schwimmmeisterteam und DLRG ausgezeichnet. Einen Dank sprach er auch den Städtischen Bäderbetrieben und der Verwaltung für die vielfältige Unterstützung aus.

Bei Ergänzungswahlen wurde Leon Scheffler zum Leiter Einsatz gewählt, zudem Dr. Corinne Schirmeisen zur Vereinsärztin.

Gleich ein ganzes Paket an Ehrungen für die vergangenen Jahre gab es anschließend. Dabei stand der Vorsitzende Franz-Josef Kretzer zusammen mit Manfred Wellenkötter im Mittelpunkt. Beide sind bereits seit 50 Jahren in der DLRG. Seit 40 Jahren dabei ist Maria Haupt, und Iris Hitt seit 25 Jahren. Zudem gab es zahlreiche Urkunden für zehnjährige Mitgliedschaften.

Lisa Seidel und Mechthild Koch-Valley wurde zudem eine besondere Ehre zuteil. Sie bekamen für ihr vielfältiges Engagement jeweils das Verdienstabzeichen in Bronze verliehen.