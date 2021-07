Geldschein flattert vors Visier

Der ehrliche Finder brachte das Portemonnaie zur Polizeiwache in Warendorf.

Ein ehrlicher Finder gab am Sonntag ein Portemonnaie mit mehreren Hundert Euro in der Polizeiwache Warendorf ab. Gefunden hatte ein 52-jährige Motorradfahrer die Geldbörse auf der Straße Berdel in Höhe des Telgter Flugplatzes, nachdem ihm ein Geldschein vors Visier geflogen war. Der Everswinkeler sammelte mit Unterstützung zweier Fahrradfahrer weitere Geldscheine sowie den übrigen Inhalt der Geldbörse ein. Der Mann, der auf Finderlohn verzichtet, brachte dann alles zur Polizei.