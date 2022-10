Gelungener Auftakt des Ferienprogramms

Dass die Besucher auf dem Vadruper Wochenmarkt auf dem Brinker Platz auch ein Tässchen Kaffee und ein Stück selbst gebackenen Kuchen genießen und das auch noch mit einer guten Sache verbinden konnten, dafür sorgten der Vorstand und die Mitglieder des Förderverein Kita Sternenzelt Vadrup. Zudem boten sie Basteln für die Kinder an, das ebenfalls sehr gut angenommen wurde.

Somit gab es einen gelungenen Auftakt des Herbst-Ferienprogramms der Kreativ-Werkstatt des Westbeverner Krink, der insgesamt fünf Veranstaltungen anbietet, so dass für die Jungen und Mädchen keine Langeweile aufkommt. Die Kindergartenkinder dürfen sich über weitere Attraktionen freuen, denn der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen ist für diverse Veranstaltungen gedacht. Janna Willerscheidt, Vorsitzende des Fördervereins, und ihr Team waren mit dem Verlauf der Aktion sehr zufrieden: „Es hat uns wie immer wieder viel Spaß und Freude bereitet. Die Besucher haben unser Angebot gut angenommen und über den Betrag für Kaffee und Kuchen auch noch zusätzlich gespendet. Es kamen über 200 Euro zusammen. Vielen Dank an alle, die diese Aktion so wunderbar unterstützt haben.“

Vom Erlös soll der Besuch eines Clown und eventuell eines Kasperletheaters finanziert werden. Wie Janna Willerscheidt weiter mit Freude berichtete, konnten eine Hängehöhle und eine Therapieschaukel für den Kindergarten Sternenzelt bereits angeschafft werden. Durch den Erlös aus dem Cafeteria-Verkauf anlässlich des Kinderflohmarktes auf dem Schulhof der alten Grundschule in Vadrup zu Beginn der Sommerferien und einer beträchtlichen Spende durch die Radwegegemeinschaft (L 811) kam die erforderliche Summe zusammen. Eine Übergabe an die Kita erfolgt noch.

Während Erwachsene und Kinder sich an den von den Müttern der Kindergartenkinder selbst gebackenen Kuchen stärkten, wurde unter anderem an zwei Tischen eifrig gebastelt und gemalt. Dabei waren Kastanien das Hauptmaterial, die zu kleinen schönen Dekorationen verarbeitet wurden.

Am 31. Oktober (Montag) findet das jährliche Kürbisschnitzen des Fördervereins für die Kinder der Kita Sternenzelt im Kindergarten statt.