Gelungener Start in Freiluftsaison

Osterdämmerschoppen zieht zahlreiche Gäste an

Es passte einfach alles: Strahlendes Frühlingswetter, gut gelaunte Gäste und bestens aufgelegte Musiker sorgten für die Zutaten eines gelungenen Osterdämmerschoppens auf dem Pausenhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup. „Auf zum Start“ – gespielt vom Musik

zug Westbevern-Dorf unter Leitung von Dirigentin Monika Greve-Laufer – lautete der vielsagende Titel zum Auftakt. Zusammen mit dem Vadruper Fanfarenzug unter der Leitung von René Heitmann präsentierte er einen bunten Melodienreigen.

Rund 55 Aktive boten zwei Stunden lang musikalische Unterhaltung bei der traditionellen Veranstaltung, die stets am Ostermontag im Wechsel in Vadrup und im Dorf stattfindet – diesmal zum nunmehr 25. Mal und unter der Regie des Fanfarenzugs. Es war für beide Ensembles der Auftakt der Freiluftsaison.

Ob Verantwortliche, Musiker oder Besucher, den Wunsch sich zu treffen, Musik hautnah zu erleben, Gespräche zu führen oder Kontakte zu knüpfen, merkte man allen deutlich an. Entsprechend gut war auch die Stimmung.

„Du hast den Farbfilm vergessen“

Zwei Mal, jeweils eine halbe Stunde, spielten die Aktiven des Vadruper Fanfarenzuges auf. Sie hatten in ihrem bunten Mix mit schwungvollen Rhythmen auch als neues Stück „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen einstudiert, den sich die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Zapfenstreich zu ihrem Abschied gewünscht hatte.

Im Verlauf ihrer Auftritte boten die beiden Musikgruppen einen Querschnitt durch ihr reichhaltiges Repertoire, das so manchen Zuhörer zum Mitsummen animierte. Und auf beiden Seiten gab es auch den einen oder anderen Aktiven, der zum ersten Mal aktiv beim Osterdämmerschoppen dabei sein konnte. Beim Musikzug Westbevern-Dorf erlebten beispielsweise Dirigentin Monika Greve-Laufer sowie die jungen Nachwuchsakteure Sarah Laufer (Querflöte und Flügelhorn), Anna Laufer (Fagott) sowie Paul und Sarah Große Vogelsang ihre Premiere.

Der musikalische Ohrenschmaus, den die Aktiven darboten, wurde mit lang anhaltendem Beifall belohnt. „Dass ist schon Klasse, was alle hier zeigen“, lobte Kurt Nosthoff und sprach wohl für alle Zuhörer, die das Konzert verfolgten.

Spaß für Kinder

Als Gastgeber sorgte der Vadruper Fanfarenzug für das leibliche Wohl und Getränke. Für die Kinder hatte Manuel Dange eine Rutsche aufgebaut, die natürlich reichlich benutzt wurde.

Der musikalische Dämmerschoppen – in der Anfangszeit unter der Bezeichnung Platzkonzert veranstaltet – hat inzwischen eine lange Tradition und findet seit 1994 mit Wechsel des Ortes statt. „Dieser Auftritt bietet eine gute Gelegenheit, alte und bewährte Stücke zum Start in Freiluftsaison aufzufrischen“, erklärte Fanfarenzug-Vorsitzender Markus Rotthowe. Beide Vereine legen großen Wert auf die Ausbildung des Nachwuchses. „Alle, die Interesse haben, sind jederzeit willkommen“, betonte Musikzug-Chefin Silvia Markfort. Beide verweisen darauf, dass Kinder und Jugendliche in der Ausbildung das eine oder andere Instrument erlernen, andere wiederum bereits im großen Zug mit spielen. Die Instrumente stellen die Vereine zur Verfügung.

Bürgernähe ist für die Vereinsvorsitzenden ein wichtiger Faktor bei diesem Konzert – einerseits um sich musikalisch zu präsentieren, aber auch um Kontakte zu pflegen sowie neue aufzubauen. Fachsimpeln und ein Gedankenaustausch unter den Aktiven gehören natürlich auch dazu.

Hoffen auf „normale Saison“

Nach dem Auftakt in die Freiluftsaison hoffen Fanfarenzug und Musikzug auf eine „normale Saison“ mit zahlreichen Auftritten, so wie es vor Beginn der Corona-Pandemie der Fall war. Einladungen zu Auftritten liegen sowohl dem Musikzug als auch dem Fanfarenzug schon vor, weitere werden folgen.

Im Fanfarenzug sind die Vorbereitungen für sein Highlight – das Musikfest am 20. und 21. August – angelaufen. Die Untermalung von Schützenfesten, Musikfesten oder Umzügen gehören zum festen Bestandteil im Jahresprogramm. Und das Maibaumrichten (30. April) auf dem Brinker Platz organisieren die Musiker mit dem Schützenverein Westbevern- Vadrup. Der Musikzug Westbevern-Dorf untermalt ebenfalls diverse Schützenfeste, Musikfeste oder besondere Anlässe.