Gemeinde macht sich selbst auf den Weg

Jedes Jahr, wenn sich die Wallfahrtszeit dem Ende neigt, machen sich auch die Gläubigen aus der Kirchengemeinde St. Marien auf den Weg. „Atme in uns, Heiliger Geist“: Unter diesem Leitgedanken machen sich alle Interessierten am kommenden Samstag (25. September) auf den Weg zum Bild der „Muttergottes vom Himmelreich“ nach Vinnenberg. So sieht der Zeitplan für die Pilger aus:

Um 6.30 Uhr gibt es den Segen für die Fußpilger vor der Gnadenkapelle (Die Strecke beträgt 17 Kilometer).

Um 9 Uhr gibt des den Pilgersegen für die Radpilgern zeitgleich vor der Gnadenkapelle, vor dem Pfarrheim in Westbevern und vor dem Pfarrheim St. Johannes (Jugendliche und Firmanden) den Segen.

Um 10.30 Uhr ist Start der Buspilger, und zwar genau dann in Westbevern-Dorf (Buskehre Christophorus-Schule), um 10.45 Uhr vom Busparkplatz in der Planwiese, und um 11 Uhr in Raestrup, jeweils bis zur Tischlerei Lienkamp oder direkt zum Kloster Vinnenberg.

Um 11.30 Uhr findet das Treffen aller Gruppen an der Tischlerei Lienkamp statt, mit Prozession zum Kloster Vinnenberg.

Um 12 Uhr ist die Pilgermesse im Klostergarten.

Um 13 Uhr gibt es ein Essen im Klostergarten (kostenlos).

Um 14 Uhr starten Pilger-Workshops in der Kirche, im Kloster oder im Klostergarten mit den Themen „Atempause - Musik und Texte“ (Kirche); „Sound of spirit - Musik“ (Klostergarten/besonders für Jugendliche) sowie „Schöpfergeist in Dir - Kreatives Drucken“ (Klostergarten); „Der Geist bewegt - Windräder und Pustekunst“ (Klostergarten/besonders für Kinder); „Heiliger Geist in Bibel und Kunst – Impuls und Austausch“ (Kloster); „Gottesgeist in mir - Atemmeditation“ (Kloster).

Um 15.45 Uhr ist ein Schlusssegen im Klostergarten geplant.

Ab 16 Uhr wird der Rückweg angetreten (Fußpilger können auch im Bus mit zurückfahren).

In den Innenräumen des Klosters gilt die 3G-Regel, im Klostergarten müssen alle auf einen sicheren Abstand achten. Wer nicht an der gesamten Wallfahrt teilnehmen möchte, kann zu jedem Zeitpunkt dazukommen oder zu jedem Zeitpunkt auch wieder heimkehren. heißt es in der Einladung der Gemeinde.