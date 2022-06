Gemeindestraßen und Wirtschaftswege werden saniert

Beginn am kommenden Montag

Ab dem kommenden Montag (27. Juni) wird die Stadt Telgte – wie auch schon im letzten Jahr – ihr DSK-Programm (Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise) durchführen, bei dem Gemeindestraßen und Wirtschaftswege mittels einer dünnen Asphaltdeckschicht, die in Kaltbauweise aufgebracht wird, saniert werden. In diesem Jahr werden die folgenden Straßen als Teil dieses Programmes saniert:

Am Krankenhaus

Bahnweg, Vadrup

Braomkamp

Flaßkamp - Am Knapp

Harkampsheide

Kapellenweg, Vadrup

Lustenbergweg

Mönkediek

Sickerhook/Haus Langen

Voßhaar

Zufahrt Marienschule

Beim DSK-Verfahren werden ein Gemisch aus Gesteinskörnung, polymermodifiziertem Bitumen, Zusätzen und Wasser etwa anderthalb Zentimeter stark auf den vorhandenen Straßenbelag aufgetragen. Da das Gemisch kalt aufgetragen wird, kann die Straße, sobald die Emulsion gebrochen ist, was ungefähr eine halbe Stunde dauert, wieder befahren werden. Die Arbeiten werden jedoch unter einer Vollsperrung der jeweiligen Straße ausgeführt. Ebenfalls ist das Parken auf der Straße an den Ausführungstagen untersagt. Die Anwohner werden durch Informationszettel auf den Ausführungszeitraum hingewiesen. Bei Regen können die Arbeiten jedoch nicht durchgeführt werden.

Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag mit dem Bahnweg in Vadrup. Es wird davon ausgegangen, dass das gesamte Programm etwa zehn Arbeitstage dauern wird, je nach Wetterlage.