Gemeinsam für ein sauberes Telgte sorgen

Auf ein Beisammensein müssen die Teilnehmer an der Umweltaktion in diesem Jahr verzichten.

Anders als im vergangenen Jahr möchte die Stadt Telgte trotz Corona wieder mit Aktiven das Stadtgebiet reinigen. Unter dem Motto „Sauberes Telgte“ findet am 5. März (Samstag) von 9 bis 15 Uhr eine gemeinsame Müllsammlung in Telgte statt.

Anders als in den Vorjahren ist der Zeitraum größer gefasst, so können die Kleingruppen zu unterschiedlichen Zeiten entzerrt starten. Ein größerer Personenandrang könne vermieden werden, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

An der Müllsammelaktion werden viele Vereine und Bürger teilnehmen. Wie in den Jahren zuvor soll die Aktion gemeinsam mit dem Hegering Telgte/Westbevern und der Stadt Telgte durchgeführt werden. Dabei ist der Hegering gemeinsam mit den Revierinhabern verantwortlich für die Reinigung der Reviere und die Stadt Telgte mit den Bürgern für die Reinigung des Stadtgebietes – je nach Anzahl der Teilnehmenden.

Die AWG Ennigerloh hat sich bereiterklärt, die Entsorgungskosten zu übernehmen sowie Warnwesten und weiteres Zubehör bereitzustellen. Die Firma Kurz Ebert stellt kostenlos die Container und übernimmt den Transport. Die Bereitstellung von Müllbeuteln und Einmalhandschuhen wird durch die Raiffeisen Münster Land gesponsert.

Die Stadt Telgte lädt neben den beteiligten Vereinen, Schulen und Institutionen alle interessierten Telgter Bürger ein, bei der Müllsammlung mitzuhelfen.

Ein Start der Kleingruppen ist im Zeitfenster von 9 bis 12.30 Uhr vom Busparkplatz in den Emswiesen aus möglich. Gesammelt werden kann bis 15 Uhr. Einzelanmeldungen sind nicht erforderlich. Wer mithelfen möchte, kann sich somit noch am Samstag ganz spontan hierzu entscheiden.

Es hat sich allerdings in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es vorteilhaft ist, wenn sich Gruppen, unabhängig ob sie vereinsgebunden oder -ungebunden sind, vorab bei der Stadt Telgte,

0 25 04/13 235, kristine.herkstroeter@telgte.de, melden, um die Mithilfe und den Reinigungsbereich anzumelden und abzustimmen. Wegen der Vorbereitung der Müllsammelaktion wäre eine Voranmeldung bis zum 25. Februar sinnvoll.

Die Beteiligten werden gebeten, neben der passenden Kleidung nach Möglichkeit auch Arbeitshandschuhe mitzubringen. Unterstützt wird die Aktion durch den städtischen Baubetriebshof. Getränke sponsert der Getränkehandel trinkgut Haveresch.

In diesem Jahr wird es zur Kontaktreduzierung keinen großen gemeinsamen Ausklang und keine Suppe geben.