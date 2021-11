Gemeinsam für Frieden einsetzen

„Noch heute, viele Jahrzehnte nach den Kriegen, ist es für alle eine Verpflichtung, das Gedenken an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen aufrechtzuerhalten“, sagte Pfarrer em. Günther Falkenberg in seiner Ansprache anlässlich des Volkstrauertages am Ehrenmal vor der Westbeverner Pfarrkirche. „Denken wir an die vielen gefallenen Soldaten, die Witwen, die Kinder, die ohne Vater aufgewachsen sind.“ Pfarrer Falkenberg zitierte auch aus einem Gedicht des Dichters Ludwig Uhland.

Zur innerer Einkehr, zu Mahnung und Besinnung rief auch Norbert Hüttmann, Vorsitzender des Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf auf, der die Gedenkfeier am Ehrenmal organisiert hatte. „Wir selbst können viel für den Erhalt des Friedens und der Kultur tun. Es liegt im 21. Jahrhundert an uns.“

Norbert Hüttmann dankte Pfarrer Falkenberg für die Worte der Erinnerung und Mahnung bei der Gedenkveranstaltung, die mit der Feier des Gottesdienstes in der Pfarrgemeinde Ss. Cornelius und Cyprianus eingeleitet worden war.

Die Gedenkfeier am Ehrenmal war gut besucht. Bürgerinnen und Bürger und Abordnungen der Vereine mit ihren Vereinsfahnen hielten an diesem besonderen Tag die Erinnerung wach und wollten damit einen Teil zum Frieden beitragen.

Mitglieder des Musikzuges Westbevern-Dorf sorgten für die musikalische Begleitung. Zu ihren Klängen legten Cornelius Weiligmann und Reinhold Laukamp vom Bürgerschützenverein einen Kranz vor dem Ehrenmal nieder.