Gemeinsam singen und feiern

Neue und moderne Literatur singen, Gemeinschaft und Geselligkeit pflegen – das sind Schwerpunkte des Männergesangvereins (MGV) Eintracht Westbevern. Chorleiter Harald Berger studiert das vokale Programm mit den Sängern ein. Seit 2011 ist er Chorleiter.

Chorleiter entwickelt neue Ideen

„Harald Berger ist eine wichtige Stütze im Gesamtkonzept unseres Vereins. Wir sind alle dankbar, dass wir so einen engagierten Chorleiter haben, der auch neue Ideen entwickelt“, sagt Vereinsvorsitzender Stefan Krieft, und weiter: „Der ,Chef´ ist aber auch froh, dass der Großteil der Sänger dem Verein weiter treu bleibt – trotz Corona.“ Der MGV sei mit 30 bis 35 Mitgliedern nach wie vor allen Einladungen vor Ort und außerhalb nachkommen.

Krieft sind aber auch die fördernden Mitglieder wichtig: „Ich hoffe, dass uns alle in diesen unsicheren Zeiten die Treue halten.“

Schnupperchorprobe für Neueinsteiger

„Sing mit uns“, heißt das Motto des MGV. Es ist auch ein Aufruf an alle am Chorgesang Interessierten, die sich der Gemeinschaft anschließen möchten, hoffen der Vorsitzende, Chorleiter und alle aktiven Sänger. „Wir freuen uns über jeden Neuzugang“, so Krieft.

Für den 8. September (Donnerstag) ist eine Schnupperchorprobe geplant. Dieses Angebot soll fortan zweimal im Jahr für stattfinden. Neuen Sängern wird am Anfang die Unterstützung eines erfahrenden Mitgliedes, eines „Paten“, angeboten, um mit den Abläufen vertraut zu werden.

Im MGV Eintracht hat neben den Chorproben und den Aufritten auch die Geselligkeit einen festen Platz. Dazu gehört zum Beispiel das Vereinsschützenfest. Bei der Neuauflage am 6. August werden die Nachfolger vom amtierenden Schützenkönig Ulli Trimpe und der Holzschuhkönigin Barbara Stegemann ermittelt. Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken auf der Sportanlage des Sportvereins Ems Westbevern wird die Veranstaltung eröffnet. „Wir sind dem SV sehr dankbar, dass wir hier unser Fest durchführen können. Es unterstreicht einmal mehr die Verbundenheit der örtlichen Vereine“, hob Krieft hervor. Ferner steht am 4. September (Sonntag) der Auftritt bei „Greven an die Ems“ an. „Wir freuen uns über die Einladung. Die Erinnerung an den Auftritt vor drei Jahren beim Gesangsfestival an gleicher Stelle ist noch in guter Erinnerung.“

Teil des Vadrupers Vereinslebens

Anlässlich Feier zum 45-jährigen Bestehen des Vadruper Fanfarenzuges am 20. und 21. August wird der MGV den Getränkestand betreuen. „Wir wollen damit dem Fanfarenzug, der auch unsere Veranstaltungen unterstützt, dankend etwas zurückgeben“, erklärt der MGV-Vorsitzende.

Ein weiterer Auftritt ist im Rahmen der Lambertusfeier geplant, zu der am 16. September (Freitag) um 18 Uhr alle Kinder aus Westbevern mit ihren Lampions erwartet werden. Die interne Sängerehrung findet am 16. Oktober (Sonntag) statt.

Das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 11. Dezember (Sonntag) ist das Highlight für den MGV Eintracht.

Die wöchentlichen Chorproben finden donnerstags um 20 Uhr im Vereinslokal „Piesers Gasthaus“ statt. Infos hält Stefan Krieft,

0 25 04/8 86 84 bereit.