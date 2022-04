Gemeinsam spielen und sich dabei kennenlernen

Am Schulzentrum fand die symbolische Schlüsselübergabe an die Sporthelferinnen und Sporthelfer statt.

Weit ist das Klappern des Spielmobils auf dem Pausenhof schon zu hören. Spätestens dann ist für die meisten Kinder im Telgter Schulzentrum klar: „Da kommen die Sporthelferinnen und Sporthelfer mit den Spielgeräten.“

Durch den hohen Medienkonsum waren Stress und Streit oft vorprogrammiert

„Während der Coronazeit gab es nur wenig zwischenmenschliche Interaktion. Die Kinder hatten kaum Möglichkeiten, miteinander zu spielen und zu lernen, Konflikte möglichst friedlich auszutragen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sekundarschule. „Durch den hohen Medienkonsum waren Stress und Streit oft vorprogrammiert.“ Das sei Grund genug gewesen für die Telgter Schulen, sich auf den Weg zu machen und dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Gern nähmen die Kinder beider Schulen die neuen Spielangebote in den Pausen an und lernten sich zudem besser kennen. „Es ist ein Kooperationsprojekt des ganzen Schulzentrums. Besonders die Kinder der unteren Jahrgänge können in diesem Rahmen niederschwellig positive Erfahrungen miteinander machen“, so Juliane Wagener-Van der Straten, die als eine von fünf Schulsozialarbeiterinnen und Beratungslehrerinnen am Schulzentrum dieses Projekt engagiert begleitet.

Symbolische Schlüsselübergabe

Die Finanzierung der Spielgerätewagen gelang zu großen Teilen aus Mitteln „Ankommen nach Corona“ beider Schulen. Der Bau eines kleinen Häuschens zur Lagerung der Spielgeräte wurde nach kurzer Abstimmung mit dem Schulträger beschlossen und konnte durch die unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen örtlichen Firmen, der Schulhausmeisterin, den Hausmeistern und Mitarbeitern des Bauhofes umgesetzt werden. Auch Schülergruppen ließen es sich nicht nehmen, die Bauarbeiten des neuen Projektes im Rahmen des Technikunterrichts zu unterstützen. So konnte am jetzt die symbolische Schlüsselübergabe an die Sporthelferinnen und Sporthelfer erfolgen.

Gemeinsame Übernahme von Verantwortung

Betreut wird der Spielewagen von den Sporthelferinnen und Sporthelfern aus Klassen von Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium und Sekundarschule an der Marienlinde, die von den Schulsozialarbeiterinnen und den Beratungslehrerinnen unterstützt und begleitet werden. Die gemeinsame Übernahme von Verantwortung steht auch hier im Fokus.