Gemeinschaft auf Brettern erlebt

Insgesamt 102 Schülerinnen und Schüler erlernten bei bestem Winterwetter das Skifahren oder vertieften ihr bereits vorhandenes Können. In unterschiedlichen Skigruppen erprobten sie das Liften, verbesserten ihr paralleles Kurvenfahren und feilten an ihren persönlichen „Skills“.

Als besonderes Highlight fand für die fortgeschrittenen Skifahrer ein Tagesausflug in die Zillertaler Arena statt, wo sie auf variantenreichen Pisten ihr Können unter Beweis stellen konnten. Sowohl beim Skifahren als auch bei gemeinsamen Spieleabenden lernten sich die Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Klassen und Schulformen besser kennen. Sie nahmen an der traditionellen Skitaufe, die sie vor zukünftigen Stürzen beschützen soll, teil und gestalteten am letzten Abend eine Abschlussparty.

Sechs Tage auf der Piste

Nach insgesamt sechs Tagen auf der Piste − inklusive des finalen Abschlussrennens − waren alle Teilnehmer der Fahrt etwas erschöpft, aber auch glücklich über die eigenen Fortschritte und eine tolle Zeit miteinander in der Bergwelt des Zillertals am Gerlosstein. Auch die Lehrpersonen waren von den schnellen Fortschritten und dem Zusammenwachsen der Skigruppe begeistert. Als Ausdruck dieser Gemeinschaft entstand ein Luftbild der Skigruppe mit dem Schriftzug „Ski Telgte 2023“.

„Zusammenfassend kann man sagen, dass die Schulskifahrt nach Hainzenberg ein voller Erfolg war“, heißt es in der Mitteilung der beiden Schulen. „Sie bot eine großartige Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, ihre Fähigkeiten im Skifahren zu verbessern, neue Freundschaften zu knüpfen und die atemberaubende Berglandschaft Tirols kennenzulernen.“

Das Skiteam-Telgte freut sich laut eigener Aussage bereits jetzt auf die nächste Kooperationsfahrt in den Schnee.