Gemeinschaft steht im Mittelpunkt

Nachdem der Männergesangverein Liedertafel Telgte 1872 sein Jubiläum zum 150. Jahrestag mit einem Konzert erfolgreich beenden konnte, griff er nunmehr zu einer weiteren liebgewonnenen Aktion. Das grundsätzlich jährliche Absingen stand im Programm.

Zwar verwendet der Verein „sein Absingen“ hier nicht im klassischen Sinne, also das Absingen von Liedern vom Anfang bis zum Ende. Der Verein sieht in seinem Absingen zwischen einzelnen Chorproben vor allen das gemeinsame Beisammensein, Gespräche im Kreis der Sänger, „Gutes“ vom Grill und das eine oder andere kühle Getränk. Die Förderung des Gemeinschaftssinns steht also im Vordergrund.

Die Frage nach der Örtlichkeit war zudem schnell geklärt. Sangesbruder Heinz Wienströer stellte wiederum einmal seine gepflegte Gartenanlage zur Verfügung. Pünktlich und bei herrlichem Sonnenschein trafen die Sänger bei ihren Gastgebern ein. Den Grill hatte „Grillmeister“ Hartmut Hein bereits fest im Griff. Daneben forderte die Gastfreundschaft natürlich auch einige gesangliche Beiträge der Sänger. Mit Einbruch der Dunkelheit verabschiedeten sich die letzten Sänger.