Gemeinschaftswerk mit Profis

Eine Kooperation die nachklingt und das im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal mehr haben Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums und der Sekundarschule in einem Projekt mit der „MikroPhilharmonie EinKlang“ aus Münster zusammengearbeitet.

In der Aula des Gymnasiums wurde das Gemeinschaftswerk auf der Bühne präsentiert.

Diese Kooperation mit der „MikroPhilharmonie EinKlang“ hat bei 200 Schülerinnen und Schülern des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums und der Sekundar- schule Spuren hinterlassen. Gemeinsam hatten Fünft- und Sechstklässler sowie die Musikkurse des Gymnasiums mit Musikprofis der „MikroPhilharmonie EinKlang“ aus Münster Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ mit eigenen themenbezogenen Beiträgen bearbeitet, gestaltet und in einem Gemeinschaftswerk auf der Bühne der Aula aufgeführt.

Über diese erneute Liaison freuten sich Claudia Mendel, Musiklehrerin am Gymnasium, und Gabi Giebel, Musiklehrerin an der Sekundarschule. „Zum zweiten Mal gastierte die ‚MikroPhilharmonie‘ bei uns. Das ist eine Anerkennung für unser letztjähriges gemeinsames Werk“, freute sich Gabi Giebel. Sie hatten im Vorfeld in enger Koproduktion mit Joachim Harder, Leiter der „MikroPhilharmonie“, das Programm vorbereitet.

Gabi Giebel bezeichnete es als eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler, sich mit klassischer Musik auseinanderzusetzen. „Das haben sie gut ge- macht“, resümierte sie.

Schüler komponieren eignes Arrangement

Die „MikroPhilharmonie“ spielte Teile aus der „Schöpfung“ vor und die Musikkurse brachten sich mit eigenen Programmpunkten ein. Claudia Mendel berichtet über eine intensive Vorbereitungszeit: „Ich habe mich seit Beginn des Schuljahres mit meinem Musik-Oberstufenkurs aus der Q1 mit der ,Schöpfung’ beschäftigt und einige Schülerinnen und Schüler waren bei einem gemeinsamen Planungs-Treffen mit dem Dirigenten Joachim Harder und einigen Musizierenden der ‚MikroPhilharmonie‘ dabei.“

Von einer Schülergruppe aus der Q1 des Gymnasiums gab es dazu ein kurzes Erklärvideo zum Komponisten Joseph Haydn für die Fünft- und Sechstklässler. Eine weitere Gruppe hatte ein eigenes beeindruckendes Arrangement zum Anfang der Schöpfung mit dem Titel „Licht & Finsternis“ komponiert. Damit begann das Gemeinschaftskonzert in der Aula. Auch die Moderation des Workshops übernahmen Schüler aus dem Q1-Musikkurs und hatten dazu eine sehr repräsentative Power-Point-Show vorbereitet.