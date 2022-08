„Geniale“ aber teure Lösung

Neun Parkplätze gibt es „Am Schilde“. Überlegt wird, diese aufzugeben und an anderer Stelle Ersatz zu schaffen. Eine Kompensation am Parkdeck hinter dem Rathaus ist denkbar. Reinhard Oertker vom Büro w + b Ingenieure stellte in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses in einer Bestandsaufnahme drei Varianten vor, von denen Bürgermeister Wolfgang Pieper eine als „genial gemacht“ einordnete, insbesondere deshalb, weil diese ermöglichen würde, den Donnerstagswochenmarkt auf einer Ebene durchzuführen und zudem keine zusätzliche Fläche versiegelt werden muss.

Was aber haben gute Lösungen in der Regel an sich? Sie sind nicht gerade preisgünstig. Rund 290 000 Euro würde die Variante eins – die mit dem Markt auf einer Ebene – kosten. Dabei würde die Zufahrt zum Untergeschoss überbaut, die obere Ebene also vergrößert. 17 zusätzliche Parkplätze mit einer Breite von 2,50 Metern würden entstehen. Insgesamt wären es dann 118 Stellplätze.

Bei den Varianten zwei und drei würde das obere Parkdeck nicht erweitert. Genutzt würde der Raum vor der Einfahrt zum überdachten Parkdeck. Bei Nummer zwei würde die gesamte Fläche für rund 60 000 Euro neu gestaltet. Bei Variante drei würden die momentan bestehenden Grünflächen zwischen den Parkbuchten hinzugenommen. Kosten: 24 000 Euro. Beide Optionen kommen am Ende insgesamt auf 107 Stellplätze. Im Vergleich: Bei Variante eins würde ein neuer Parkplatz 17 500 Euro kosten, bei zwei 8500 Euro und bei drei 3500 Euro.

Einer zusätzlichen dritten Ebene erteilte der Planer eine Absage. „Ich gehe davon aus, dass die bestehende Konstruktion das nicht trägt“, so Oertker. Außerdem müsste dafür eine ganz neue Rampe als Zufahrt geschaffen werden.

Darüber nachgedacht werden soll zudem, das obere Deck mit Photovoltaik zu überdachten.

Reinhard Oertker wies bei seiner Präsentation darauf hin, dass beim bestehenden Parkdeck mittelfristig eine Betoninstandsetzung unumgänglich ist. Kosten: 60 000 Euro.