Genüsse unter freiem Himmel

In eine neue Runde gehen die beiden „Ohrenschmaus“-Picknickkonzerte, die nach Veranstalterangaben im vergangenen Jahr für gute Stimmung in Westbevern und Telgte sorgten. Das Konzept – unter freiem Himmel essen und dabei Gute-Laune-Musik hören – wird beibehalten. Dieses Mal werden die Teilnehmer gebeten, ihre Tische unter dem Motto „Blau“ zu dekorieren.

In Telgte findet der Ohrenschmaus neben den Walfluken während der Endless-Ausstellung am 3. September (Samstag) am Emsufer statt, in Westbevern treffen sich die Picknicker am 20. August (Samstag) wieder neben dem Dorfspeicher am Beverufer. Anmeldungen sind ab dem 2. Mai möglich.

Schönste Deko wird prämiert

Die Gäste können sich gegen 25 Euro Gebühr Picknicktische oder Gratis-Plätze für ihre Decken reservieren. Essen und Getränke bringen sie selbst mit. Und sie sorgen für die Dekoration. Egal ob Tischdecken, Servietten, Geschirr oder die Kleidung der Gäste – alles was blau ist, passt. Die schönste Dekoration wird noch am Abend mit einem Picknick-Geschenkkorb prämiert.

Diese „heiße Mischung“ erwartet die Picknickgäste in Westbevern. Am 20. August, werden am Beverufer am Dorfspeicher „Peter Weisheit and The Dixie Tramps“ sowie Feuerkünstler René Albert ab 17 Uhr für stimmungsvolle blaue Stunden sorgen.

Peter Weisheit und seine Bandkollegen an Posaune, Sousafon, Trompete, Saxofon und Banjo lieben den Sound von Louis Armstrong, Benny Goodman und all den anderen Größen der Dixie- und Jazzgeschichte. Als erfahrene Live-Combo werden die Vollblutmusiker ordentlich für Stimmung auf der ansonsten so ruhigen Wiese vor dem Dorfspeicher sorgen.

Jongleur und Feuerkünstler

Danach geht es dann heiß weiter: René Albert spielt mit dem Feuer. Seit vielen Jahren zieht der in England ausgebildete Jongleur und Feuerkünstler in seiner fulminanten Performance alle Register der Feuerartistik. Der Start des Vorverkaufs erfolgt beim Westbeverner Krink, Liesel Hoffschulte, 02504/87 93.

Am 3. September wird Pianist David Harrington ab 17 Uhr an der Ems in Telgte nahe des Pappelwaldes im Rahmen der Endless-Ausstellung aufspielen. „Eine ganz besondere Atmosphäre kommt auf, wenn die Picknickgäste im Schatten der lebensgroßen Walfluken-Skulpturen den Pianoklängen lauschen“, versprechen die Veranstalter. Harrington wird verschiedene Musikrichtungen und Genres darbieten, moderne Hits genauso wie Swing, Tanzmusik, alte Klassiker, Musical-Songs, Indie-Pop oder Filmmusik.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird die Location an der Ems in blaues Licht getaucht – ganz nach dem Motto „Blau“ des Picknicktages und passend zu den beeindruckenden Walfluken am Emsufer. Der Start des Vorverkaufs erfolgt bei Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße, 02504 /69 01 00.