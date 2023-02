Gerüstet sein für den Notfall

Telgte

Eine Stadt muss vorbereitet sein, sollte es einen längeren Stromausfall geben. Deshalb ist ein Flyer erstellt worden, in dem erklärt ist, was bei einem solchen Notfall, aber auch bei Hochwasser oder Starkregen zu tun ist. Der Flyer wird in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt.

Von Stefan Flockert