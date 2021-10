Geschichte lebt im „Immenbild“

Das ist eine Aktion, die eine Nachbarschaft noch weiter zusammenhält: Am Immenweg setzte die Künstlerin Mechtild Arens-Mundry in einem Bild auf einem Stromkasten die Geschichte der Stichstraße um, besonders zu Ehren kam dabei der einst an der Straße wohnhafte Rektor Friedrich Sube. Als Hobbyimker war er quasi Urheber für das „Immenbild“.

In unmittelbarer Nähe zur heutigen Marienschule wohnte einst Rektor Friedrich Sube, der die Volks-Grundschule am Böhmer Bach leitete und Schüler in der Nachkriegszeit auch in Naturkunde unterrichtete. Damals gab es noch keine Wohnbebauung an der heutigen Marienschule, sondern viele Gärten. In einem davon hielt der langjährige Schulleiter, der von 1949 bis 1951 als ehrenamtlicher Bürgermeister in Telgte Verantwortung trug, Bienenvölker.

Diese und andere Tiere setzte der Hobby-Imker auch für seinen Unterricht ein. Als dann nach und nach entlang des schmalen Weges Häuser gebaut wurden, war der Wegname schnell gefunden: Immenweg. In dem Wohnhaus der Familie Sube lebt heute die Familie Uhlenbrock. Gleich neben dem Hauseingang haben die Stadtwerke einen Stromkasten verankert. Dieser war zuletzt oft mit Graffiti beschmiert. Umso schöner ist, was nun dabei herauskam: Die ebenfalls am Immenweg lebende Künstlerin Mechthild Arens-Mundry schlug den Stadtwerken eine Idee vor: Den Stromkasten zu verschönern und Immen (Bienen) darauf zu malen. Gleichzeitig sollte dieses Bild auch Symbolcharakter für eine harmonische Nachbarschaft haben.

Das Versorgungsunternehmen fanden die Idee toll, und die Künstlerin machte sich an die Arbeit. Mechthild Arens-Mundry schuf mit Ölfarbe zunächst einen grünen Untergrund. Darauf malte sie mit Acrylfarben so viele Immen (Bienen) wie Menschen in den Häusern beidseitig des Immenweges leben: genau 24.

Die Bildinterpretation erklärt die erfahrene und mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Künstlerin so: „Die Größe und die Abstände der Immen zu- oder voneinander haben etwas mit dem Alter, beziehungsweise mit den aktuellen Lebensumständen der Nachbarn zu tun.“

Die 25. Biene an der Seite des Stromkastens ist jedoch dem „Urheber“ dieses Projektes gewidmet, dem Imker Rektor Friedrich Sube.