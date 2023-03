Die Polizei geht derzeit zahlreichen Hinweisen rund um die Gewalttat in Telgte nach. Auch eine Wiese nahe dem Einfamilienhaus wurde durchkämmt.

Die Ermittlungen rund um die Gewalttat an einer 93-jährigen Telgterin am Achtermannweg laufen weiter auf Hochtouren. Dazu gehörte nach Informationen unserer Redaktion auch, dass Bereitschaftspolizisten – etwa 50 Beamte waren nach Augenzeugenberichten eingesetzt – eine Wiese zwischen Umgehungsstraße und Fürstendiek durchkämmten. Dabei soll nach der Tatwaffe oder anderen Hinweisen gesucht worden sein. Bereits mehrfach war die Spurensicherung auch in den vergangenen Tagen vor Ort.

Kerzen brennen vor dem Haus des Opfers

Vor dem Einfamilienhaus brennen seit mehreren Tagen Kerzen, die dort von Nachbarn und anderen Personen abgestellt wurden. Denn die Gewalttat bewegt weiterhin viele Menschen in der Emsstadt. Sie alle hoffen, dass bei den Ermittlungen bald ein Durchbruch gelingt.