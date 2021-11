Gewerbesteuer sprudelt kräftig

Auf der einen Seite war Kämmerer Stephan Herzig die Freude anzumerken, auf der anderen trat er aber direkt auf die Euphoriebremse und mahnte trotz sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen einen angemessenen Umgang mit den Mehreinnahmen an. „Wir werden das Geld in den nächsten Jahren dringend brauchen“, schrieb er den Politikern in das Stammbuch.

Der Grund für diese Euphorie: Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 hatte die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen von 9,9 Millionen Euro kalkuliert. In den vergangenen Tagen wurden die sogenannten Jahresanweisungen gefertigt und die Zahlen aufgrund angepasster Vorauszahlungen neu berechnet – und die geben ein anderes Bild.

Demnach geht die Verwaltung von einer Verdoppelung der Gewerbesteuereinnahmen aus. Nach derzeitigem Stand könnten aus den veranschlagten knapp zehn Millionen rund 19,3 Millionen Euro werden.

Laut Aussage des Kämmerers sind für diesen rasanten Anstieg aber weniger die großen Gewerbesteuerzahler in Telgte und Westbevern verantwortlich, sondern mehr die mittleren und kleineren.

Wo viel Licht ist, ist auch Schatten: Ein Betrag von mehr als drei Millionen Euro wurde laut Kämmerei bis zum 31. Dezember kommenden Jahres gestundet. „Inwiefern mit der Einnahme bis zum Jahresende zu rechnen ist, bleibt daher abzuwarten“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Zudem hatte die Stadt mit fast elf Millionen Euro aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gerechnet. In diesem Bereich wiederum hat es fast eine Halbierung gegeben. Derzeit geht der Kämmerer davon aus, dass bis zum Jahresende lediglich 5,6 Millionen Euro überwiesen werden. Zahlreiche Punktlandungen gab es hingegen in anderen Bereichen.

Die Einnahmen durch die Grundsteuern entsprechend bis auf wenige Euro den Prognosen. Gleiches gilt für die Hundesteuer, über die rund 140 000 Euro in das Stadtsäckel fließen. Einen extremen Einbruch hat es bei der Vergnügungssteuer gegeben. Statt 100 500 Euro, wie veranschlagt, fließen voraussichtlich nur etwas mehr als 6000 Euro in die Stadtkasse. Der Grund dafür: Bisher konnten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Betriebe nur wenige Einnahmen abgerechnet werden, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Keine „Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes 2020“ hatte der Rechnungsprüfungsausschuss, der vor kurzer Zeit tagte. Entsprechend entlastete der Rat Bürgermeister und Kämmerer für diesen Zeitraum uneingeschränkt.