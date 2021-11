Gibt es bald eine kleine Impfstelle?

In Telgte wird es vielleicht eine kleine kommunale Impfstelle geben: Das jedenfalls ist die Idee der Verwaltung, um vor Weihnachten möglichst viele Bürger boostern zu können.

Angesichts der Inzidenzentwicklung in Telgte und Westbevern ist die Stadtverwaltung nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Pieper in Gesprächen mit Ärzten und anderen Entscheidern, um möglicherweise eine kleine kommunale Impfstelle in der Emsstadt aufbauen zu können. „Meiner Meinung nach würden zwischen vier und sechs offene Impfangebote bis Weihnachten deutlich dabei helfen, dass die Entwicklung einen anderen Verlauf nehmen könnte“, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper im Hauptausschuss. Marian Husmann (Grüne) hatte eine entsprechende Anfrage gestellt.