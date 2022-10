Giro-Insider-Infos aus erster Hand

Bevor am Tag der Deutschen Einheit der Münsterländer Herbstklassiker in Telgte startet, erhalten die Fans bereits am Sonntag einen Blick hinter die Kulissen. Der Startort des Sparkassen Münsterland Giros 2022 stimmt mit einem Gespräch auf das Rennen ein.

Der Deutsche Meister und ein Sprint-Routinier treffen auf einen Extremsportler und eine Giro-Überraschung. Auf diese illustre Talk-Runde können sich Radsport-Fans am Vorabend des Sparkassen Münsterland Giros freuen. Nils Politt, Rick Zabel, Jonas Deichmann und Lennart Voege kommen am Sonntag (2. Oktober) um 17 Uhr zum Radsport-Talk auf die Bühne „Am Schilde“ nach Telgte.

Bevor am Tag der Deutschen Einheit der Münsterländer Herbstklassiker in Telgte startet, erhalten die Fans bereits am Sonntag einen Blick hinter die Kulissen. Der Startort des Sparkassen Münsterland Giros 2022 stimmt mit einem Gespräch auf das Rennen ein.

Mit dabei ist Nils Politt, der im Trikot des Deutschen Meisters den Zuschauern auffallen wird. Auch während der Tour de France war das leuchtend weiße Trikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring oft an der Spitze des Rennens zu sehen. Mit seinem Team „Bora – hansgrohe“ möchte er seinen zweiten deutschen Klassiker dieses Jahr gewinnen.

Trainingspartner Rick Zabel ist ebenfalls auf der Bühne „Am Schilde“ dabei. Für Zabel wird der Giro-Start ein besonderes Jubiläum: Vor genau zehn Jahren stand er als frisch gebackener U23-Meister zum ersten Mal an der Startlinie des Sparkassen Münsterland Giros – als 18-Jähriger. Bei seinem Team „Israel – Premier Tech“ hat er sich zu einer festen Größe in der Sprintvorbereitung entwickelt und möchte genau diese Karte beim erwarteten Sprint-Finale in Münster ausspielen.

Einen anderen Karriereweg schlug Lennart Voege ein. Vor einem Jahr fuhr er beim Jedermann-Rennen des Sparkassen Münsterland Giro erst zum zweiten Mal bei einem Straßenrennen überhaupt. Auf Anhieb Platz zwei in der Altersklasse war Grund genug für einen Vertrag beim Team „Saris Rouvy Sauerland“.

Längere Distanzen fährt üblicherweise Jonas Deichmann auf dem Rennrad. Der Extremsportler wird auf der Bühne von seiner Triathlon-Weltumrundung berichten, bei der er unter anderem 21 000 Rad-Kilometer zurückgelegt hat. Ob mit diesem Abenteuer im Gepäck der Start im Jedermann-Rennen des Sparkassen Münsterland Giros eine Herausforderung ist, verrät Deichmann exklusiv in Telgte. Der Besuch des Radsport-Talks ist kostenlos.