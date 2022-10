Glasfaserausbau ruht erneut

Auf unbestimmte Zeit ruht ab Mitte November in Telgte der geförderte Glasfaserausbau. Der Kreis Warendorf und die Stadt wollen mit dem Subunternehmer Artemis nicht mehr zusammenarbeiten. Zu schlecht ist die Qualität der Arbeiten. Wann es weitergeht, steht in den Sternen.

Der geförderte Glasfaserausbau steht in Telgte unter keinem guten Stern. Ab Mitte November sollen die Baustellen erneut und „auf unbestimmte Zeit“ ruhen. Das berichtete Bürgermeister Wolfgang Pieper in der Ratssitzung am Donnerstagabend.

Die Deutsche Glasfaser ist als Vertragspartner des Kreises Warendorf für den Ausbau verantwortlich. Diese bedient sich für die ausführenden Arbeiten des Subunternehmens Artemis. Wiederholt waren dabei Mängel aufgetreten, weshalb die Stadt dem Unternehmen die Aufbruchgenehmigung entzogen hatte. Stadt und Kreis hatten von der Deutschen Glasfaser und von Artemis eine Verbesserung der Bauqualität gefordert. Zuletzt hatte sich ein „bekanntes Tiefbauunternehmen“ (Pieper) der Aufgabe angenommen, nun aber „die Brocken hingeschmissen“ und den Auftrag wieder an Artemis zurückgegeben.

„Der Kreis hat die Deutsche Glasfaser angeschrieben, dass man mit Artemis nicht mehr zusammenarbeiten wird“, berichtete der Bürgermeister über den aktuellen Stand. „Wir sind uns mit dem Kreis einig, dass wir uns von der Deutschen Glasfaser nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Es geht um den Erhalt unserer Straßen und Wege.“ Deshalb habe man nun „die Reißleine ziehen“ müssen.

Wann es weitergeht, sei, so Pieper, „unabsehbar“. Die Deutsche Glasfaser habe „ursprünglich Jahre Zeit gehabt, den geförderten Ausbau fertigzustellen“. Jetzt sei das Unternehmen gefragt, für eine Lösung des Problems zu sorgen. Wohl auch aus Eigeninteresse. Denn die Deutsche Glasfaser werde wegen der geflossenen Fördergelder schadenersatzpflichtig, wenn der Ausbau nicht rechtzeitig erfolge, erläuterte Wolfgang Pieper. „Wenn sie das nicht hinbekommen, dann stehen große Summen im Raum.“ Und was sollen Bürger tun, die einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen haben? „Ich kann nur raten, abzuwarten und Ruhe zu bewahren“, so der Bürgermeister.

Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer berichtete im Anschluss, dass der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau im März 2023 beginnen solle.