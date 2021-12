Probleme gibt es derzeit beim Glasfaserausbau in Telgte. Zwischen der Stadt und der Deutschen Glasfaser sowie deren Subunternehmern hat es ein Gespräch gegeben. Dabei, so Bürgermeister Wolfgang Pieper, sei es um Ausführungsdetails und die Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards gegangen.

Wer mit offenen Augen durch die Stadt fährt, der kann es erkennen. Der Glasfaserausbau stockt derzeit – und das liegt nicht an den Weihnachtsferien der Tiefbauer. An vielen Stellen schauen Glasfaserleitungen aus dem Bündel aber die Bautrupps sind schon seit einiger Zeit nicht mehr aktiv. Zudem berichten mittlerweile einige Glasfaser-Interessenten davon, dass ursprünglich in Aussicht gestellte Anschlusstermine oder Hausbegehungen nicht eingehalten worden seien. „Wir werden immer wieder vertröstet“, heißt es immer öfter beispielsweise in den Sozialen Medien.