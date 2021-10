Gleich zwei Neuerungen bietet das Konzert zum Wallfahrtsabschluss am 31. Oktober.

Bariton Nils Miegel tritt erstmals in Telgte auf. Stephan Hinssen

Das jährliche Abschlusskonzert der Telgter Wallfahrt in der Propsteikirche St. Clemens findet am Sonntag (31. Oktober) um 17 Uhr statt. Gleich zwei Neuerungen hat das Konzert zu bieten: Zum einen tritt erstmals der 26-jährige Bariton Nils Miegel in Telgte auf.

Nils Miegel wohnt in Münster, hat dort im Knabenchor der Dommusik gesungen und hat nach dem Abitur Gesang in Osnabrück studiert. Gemeinsam mit Stephan Hinssen, der sicherlich vielen Telgtern bereits bekannt ist, singt er Duette des Barocks und der frühen Romantik.

Die zweite Neuerung ist, dass beide von Propsteikantor Michael Schmitt-Prinz an einem für die Clemenskirche neuem Cembalo begleitet werden. Vor einigen Wochen erhielt der Förderverein Kirchenmusik in St. Clemens Telgte die Möglichkeit, dass Instrument zu erstehen und stellt es jetzt der Kirchenmusik zur Verfügung. In diesem Konzert wird das Cembalo zum ersten Mal erklingen. Außerdem spielt Michael Schmitt-Prinz auf der großen Orgel Werke von Bach, Franck und Guilmant.

Das Konzert dauert etwa 60 Minuten. Am Ausgang wird um eine angemessene Spende gebeten. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften.