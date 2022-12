Glückliches Ende passend zu Weihnachten

„Westbevern ist unsere neue Heimat geworden. Hier leben wir in Frieden und haben Menschen, die sich um uns kümmern. Wir sind so glücklich, dass wir hier so herzlich aufgenommen wurden“, betont die Familie Sukhaita. Seit Oktober 2015 leben sie in Westbevern, erhielten Deutschunterricht und wurden schrittweise in die Gemeinschaft eingeführt: in Sprache, beim Feste feiern, Wanderungen, Lernen, Üben, Sport und vielen Begegnungen.

