Thomas Schwaack gewinnt Gold und zweimal Bronze

Im dritten Anlauf hat Thomas Schwaack es geschafft. Zusammen mit seinem Team der DLRG Beckum-Lippetal errang der 52-jährige Telgter bei den Hallen-Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen im italienischen Riccione den Weltmeistertitel mit der vier mal 25-Meter-Puppenstaffel der Altersklasse 170. Die AK 170 errechnet sich aus dem Alter des Viererteams.

Als das deutsche Team, bestehend aus Peter Kube (Beckum), Thomas Schwaack (Telgte), Alexander Bergenthal (Münster) und Maik Vornholz (Beckum), in der Puppenstaffel als Erste anschlug, war die Begeisterung unter den deutschen Schlachtenbummlern groß. „Das waren Gänsehautmomente“, schildert Thomas Schwaack seine unvergessenen Erlebnisse. In zwei weiteren Mannschaftsdisziplinen war der Telgter ebenfalls erfolgreich: So gab es für ihn mit der Mannschaft noch zweimal Bronze: in der vier mal 50-Meter-Hindernisstaffel und in der vier mal 50-Meter-Gurtretterstaffel.

Für die Anfahrt zum WM-Austragungsort in die italienische Stadt an der Adria in der Provinz Rimini benötigten die Sportler 15 Stunden Fahrzeit. Bereits beim Training kam es zu Begegnungen mit den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt. Diese förderten die Völkerverständigung, und es wurden Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen. „Wir waren wie eine große Familie“, gerät Thomas Schwaack ins Schwärmen.

Für Thomas Schwaack, der sich in den vergangenen zwölf Jahren sehr stark bei der DLRG Telgte engagierte, dort seit 2010 als Wachgänger beim Rettungsschwimmen tätig war und bei der DLRG Telgte jahrelang den Schwimmnachwuchs ausbildete, war es bereits die dritte WM-Teilnahme. Seine erste Weltmeisterschaft erlebte er 2014 in Montpellier in Frankreich. 2016 folgte die zweite WM-Teilnahme in Eindhoven und Noordwijk in den Niederlanden. Doch nie war er so erfolgreich wie dieses Mal. Die Vorbereitung auf die jeweiligen Weltmeisterschaften hatten bei dem Telgter so viel Freude und Leidenschaft entfacht, dass er mit seinem Beckum-Lippetal-Team auch weiterhin internationale Wettbewerbe besuchen will. Seit Februar hatte Thomas Schwaack mit seinen Mannschaftskollegen für Italien trainiert. Bewusst hatte das Team in diesem Jahr nur an Hallenwettkämpfen teilgenommen, um sich so optimal auf die WM vorbereiten zu können.

Wenn 2024 die nächste WM in Australien (Queensland) stattfindet, wollen die DLRG-Weltmeister von Italien unbedingt dabei sein und an den Freiwasser-Wettbewerben teilnehmen.