Goldene Ehrenamtskarte für Terborg

Das ehrenamtliche Engagement von An­dreas Terborg, der seit 32 Jahren die Stadtranderholung (mit-)organisiert und seit einigen Jahren auch leitet, würdigte Bürgermeister Wolfgang Pieper beim Besuch in der Ferienstadt im Pappelwald mit der Überreichung der goldenen – und damit unbegrenzt gültigen – Ehrenamtskarte. Über diese hohe Anerkennung für einjahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement freute sich nicht nur der Geehrte.

550 Kinder drückten ihren Dank beim „Morgenappell“ mit donnerndem Applaus aus. Dadurch geriet die Ernennung der Kinder-Bürgermeister schon fast zur Nebensache. Doch der „echte“ Bürgermeister konnte schnell die Ruhe in der Ferienstadt wieder herstellen.

Louisa Ebel und Paul Große Vogelsang führte Wolfgang Pieper als Kinder-Bürgermeister ein.

Den beiden Kinder-Bürgermeistern wurde beim Rundgang schnell klar, wer für sie der wichtigere Mann im Rathaus ist: Ulrich Junghans. Weil er dafür verantwortlich ist, dass die Kinder ihre Baumaterialien vom Bauhof erhalten. Das sind immerhin rund 1000 Holzpaletten.

Das Hämmern, Zimmern, Gestalten und Bauen in der Budenstadt ist immens beliebt. Am gestrigen Donnerstag sorgte die Freiwillige Feuerwehr für eine erfrischende Dusche im der Zelt- und Budenstadt.

Am heutigen Freitag geht die erste Woche bereits zu Ende. Am Abend ist für 18 Uhr im Zelt eine Kinderkino geplant. In der nächsten Woche folgen weitere Programmpunkte, unter anderem ein Ausflug.