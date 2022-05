Golfclub will die Beiträge anpassen

Mit einer erfreulichen Mitgliederentwicklung verzeichnet der Vorstand des Golfclub Gut Hahues ein weiter wachsendes Interesse am Golfsport. Präsident Toni Fasching führt diesen Aufschwung auf die Durchführung von Schnupperkursen für Anfänger und auf die Corona-Pandemie zurück. 615 Mitglieder zählt der Verein inzwischen.

Bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus zog der Vorstand Bilanz und nahm mit Zustimmung der Versammlung einige notwendige Weichenstellungen vor. Dazu gehört der Mitgliederbeitrag. Ein Gremium aus Vorstand und Mitgliedern wird bis zur nächstjährigen Mitgliederversammlung ein Konzept erarbeiten.

Schatzmeister Arno Enzner begründete diesen Schritt mit Kostensteigerungen, die der Verein nur durch eine Beitragsanhebung auffangen könne. Im Bereich Gastronomie will der Verein seinem Gastronomen Franjo Gottheil, der an sechs Tagen in der Woche von 11 bis 21 Uhr (außer montags) für das leibliche Wohl sorgt, mit Gastro-Gutscheinen unterstützen. Nach kontroverser Diskussion beschloss die Mitgliederversammlung mehrheitlich, dass die Voll- und Jahresmitglieder künftig jährlich einen Gastro-Gutschein in Höhe von 100 Euro erwerben, um damit dem Gastwirt mehr finanzielle Sicherheit zu geben.

Vorstandswahlen

Bei den Vorstandswahlen gab es auf fast allen Positionen Einstimmigkeit: Toni Fasching bleibt Präsident, Wolfgang Hotte ist weiter Vizepräsident, und Arno Enzner wurde als Schatzmeister ebenso wiedergewählt wie auch Jutta Kintrup (Schriftführerin) und Jürgen Hangschlitt als Beisitzer sowie Berthold Kirschbaum als Öffentlichkeitsbeauftragter. Neu im Vorstand ist Max Thelen als Jugendwart. Bei der Wahl der Spielführerin Anke Große Frericks, die ihr Engagement zum Jahresende gerne auslaufen lassen möchte, gab es Diskussionsbedarf. Nach kontroversen unterschiedlichen Meinungen wurde sie schließlich mehrheitlich gewählt. Platzwarte bleiben weiterhin Albert Lütke Zutelgte und Rainer Brockmann.

Erfolgreich abgeschlossen ist der Clubhausumbau. Präsident Toni Fasching zeigte sich sehr erfreut darüber, dass die Mitglieder nun die schönen und großzügigen Funktionsräume (Umkleiden mit Duschen und Toiletten) nutzen können.