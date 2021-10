Gottes Nähe mit Abstand

Die Pfarrgemeinde St. Marien lädt am Samstag, 26. September, zu einer besonderen Pfarrwallfahrt ein. Das eigens entwickelte Konzept erlaubt es, sich gemeinsam auf den Weg zu machen – allerdings nicht „zusammen“, schreiben die Organisatoren.

Jung und Alt, Familien, Einzelpersonen und Freunde – maximal zehn Personen in einer Gruppe – können dabei mit dem Fahrrad eine „Tour rund um Telgte“ mit drei Stationen fahren.

Die Strecke führt überwiegend über ruhige Wirtschaftswege und Straßen und ist je nach Startpunkt zwischen 17 und 26 Kilometer lang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

An Stationen am Weg gibt es verschiedene Angebote zum Wallfahrtsmotto „Ich bin wo du bist“. Sie sollen alle Altersgruppen ansprechen.

Die Stationen sind teilweise überdacht, mit WC ausgestattet und bieten wie die gesamte Wegstrecke Möglichkeiten für ein individuelles Picknick. Getränke, sonstige Verpflegung und gegebenenfalls eine Decke müssen selbst mitgebracht werden. Außerdem benötigen die Wallfahrer einen Stift und einen Mund-Nasen-Schutz, falls es zu Situationen kommt, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

In der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr sind drei verschiedenen Startpunkte besetzt, an denen die Wallfahrer Informationen zur Strecke und den Wegesegen erhalten: die Kraftfahrerkapelle St. Christophorus in Raestrup, die Kirche Ss. Cornelius und Cypranius in Westbevern und die Kapelle in Telgte.

Von jedem Startpunkt aus führt ein Weg zum Rundkurs rund um Telgte. Es gibt keine vorgeschriebene Reihenfolge der Stationen, so dass der Rundkurs in jeder Richtung befahren werden kann.

Den Abschluss bildet ein Gottesdienst „Open Air“ auf der Planwiese im Bereich Dümmert um 17 Uhr, zu dem alle WallfahrerInnen und die gesamte Gemeinde eingeladen sind. Weil nur eine begrenzte Anzahl von Stühlen bereitgestellt werden kann, sind mitgebrachte Picknickdecken oder –kissen willkommen. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche St. Clemens statt.

Nähere Infos gibt es im Pfarrbüro, 93 23 10, und unter www.st-marien-telgte.de.