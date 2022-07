Gottesdienst im Zelt

„Gemeinschaft – Freunde – Glauben in die Welt tragen“: Das war das Motto eines Gottesdienstes am Sonntag im Zelt der Stadtranderholung. Pater Ephrem feierte mit etlichen Kindern und Gläubigen die Messe an diesem ungewöhnlichen Ort. Vorbereitet worden war der Gottesdienst vom Team der Kinderkirche. Im Vorfeld hatten Kinder der Stadtranderholung ein buntes Altarkreuz gebastelt, das Altartuch bemalt und Steine gestaltet, die an alle nach dem Gottesdienst an die Anwesenden verteilt wurden. Im Urlaub sollen die Steine als Erinnerung an einem schönen Platz abgelegt werden, so die Idee. „Ihr zeigt damit, das ihr Freunde von Jesus seid“, so Pater Ephrem.