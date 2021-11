Gräber mit Kerzen ausgestattet

Ein Licht auf die Gräber der geliebten Verstorbenen zu stellen, gehört für viele Gläubige am Allerheiligentag zum Gedenken. Um auch den vergessenen Gräbern auf dem Telgter Friedhof ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, luden die Messdienerleiter St. Clemens am Dienstag, dem Gedächtnistag aller Seelen, auf den Friedhof ein. Vor rund 40 Besuchern leitete Pastoralreferent David Krebes gemeinsam mit der Leiterrunde am frühen Abend die Andacht und segnete die Grablichter, bevor jeder mit einer Kerze ausgestattet wurde, um diese auf einem verlassenen Grab aufzustellen. Nachdem die Aktion 2019 erstmals stattgefunden hatte und schon damals gut bei den Teilnehmern angekommen war, musste sie im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden.