Das Kinder- und Jugendzentrum veranstaltet am Samstag und Sonntag (10. und 11. Dezember) einen Graffiti-Workshop. Unter dem Titel „Spray Street-Art“ steht die künstlerische Gestaltung und Jugendkultur im Vordergrund. Das vom Landesjugendamt geförderte Projekt findet an beiden Tagen von zehn bis 15 Uhr statt. Die Einführung findet in der Kinder- und Jugendeinrichtung am Emstor 5 statt, der Ort der Durchführung wird dann die Unterführung am Schulzentrum sein. Da dieser Bereich in der letzten Sozialraumanalyse des Kinder- und Jugendwerks als dunkel und unangenehm benannt wurde, sollen nun helle Farben und schöne Motive aufgetragen werden. Unter Anleitung von Alex Christiani werden zu Beginn die Methoden und verschiedenen Techniken der Street-Art vermittelt. Durch die Finanzierung liegen die Teilnahmekosten bei lediglich fünf Euro. Die Zahl der Plätze ist auf maximal 20 Teilnehmer im Alter von zehn bis 17 Jahren begrenzt. Anmeldungen werden unter info@jugendzentrum-telgte.de sowie Telefon 72095 entgegengenommen"